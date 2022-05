Hiša za otroke bo v petek odprla vrata

V nadaljevanju preberite:

V petek bo v ljubljanskih Mostah uradno odprtje Hiše za otroke, ustanove, ki je po mnenju strokovnjakov pomemben korak naprej pri obravnavi otrok, žrtev in prič kaznivih dejanj. V prvi fazi se bodo osredotočili na postopke in pomoč mladoletnikom ob sumu spolnih zlorab, čez dve leti pa še na druga kazniva dejanja. Glavni pomen tega javnega zavoda, zasnovanega po vzoru islandskega projekta Barnahus, je, da prepreči večkratno podoživljanje travmatičnih dogodkov ter pospeši predkazenski in kazenski postopek.