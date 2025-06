Oster odziv političnega vrha na sancije: Resen in nesprejemljiv pritisk na ICC

Na sankcije, ki so jih ZDA uvedle zoper štiri sodnice Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), med njimi je Slovenka Beti Hohler, se je odzvala tudi slovenska pravosodna ministrica Andreja Katič. »Gre za resen in nesprejemljiv pritisk na neodvisno delovanje institucije, ki je bila ustanovljena prav zato, da preganja najhujše zločine proti človeštvu,« je sporočila.

Kot je dodala, ICC temelji na mandatu držav pogodbenic in na načelih pravičnosti, odgovornosti in neodvisnosti. »Sodnica Beti Hohler, ki je bila na to funkcijo izvoljena kot strokovnjakinja z nesporno integriteto, si zasluži spoštovanje in zaščito pri opravljanju svojega mandata,« je dodala ministrica. Sporočila je še, da Slovenija ostaja trdna zagovornica ICC, sodnici Beti Hohler pa izrazila vso podporo »pri opravljanju njenega pomembnega mandata«.

Andreja Katič je sodnici Beti Hohler izrazila vso podporo pri opravljanju njenega mandata. FOTO: Voranc Vogel

Že v četrtek sta obžalovanje odločitve ZDA izrazila premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon.

Ministrica je v oddaji Odmevi na TV Slovenija med drugim dejala, da se ji zdi zanimivo, da so sankcij deležne ravno sodnice iz štirih majhnih držav. Slovenska sodnica je edina izmed njih, ki je državljanka EU. »Gre za neposreden napad na sodišče, na neodvisnost sodišča,« je ocenila. Ministrica meni, da je uvedba sankcij »pokazala, da se ZDA dobesedno požvižgajo na delo sodišč«. »Sodnica je slovenska državljanka in ji bomo seveda stali ob strani, da bo lahko nemoteno opravljala svoje delo,« je napovedala Tanja Fajon.

»Obžalujem današnjo odločitev ameriške administracije, s katero uvaja sankcije zoper štiri sodnike Mednarodnega kazenskega sodišča. Slovenija je in bo še naprej neomajna podpornica neodvisnosti in nepristranskosti te osrednje mednarodne kazenskopravne sodne institucije in delovanja njenih zaposlenih,« pa je zapisal predsednik vlade Robert Golob.