Hrvaška z novimi pogoji za vstop v državo, na meji so že zastoji

Veljavno digitalno Covid potrdilo s QR kodo.

Negativni hitri test, ki ne sme biti starejši od 48 ur.

Negativni PCR test, ki ne sme biti starejši od 72 ur.

V primeru cepiv Pfeizer, AstraZeneca, Moderna, Gamaleya, Sinopharm po drugem cepljenju ni potrebno čakati še 14 dni, vendar pa potrdilo ne sme biti starejše od 210 dni. V primeru cepiva Janssen, kjer je predviden samo en odmerek, pa je potrebno po cepljenju počakati 14 dni, potrdilo pa ne sme biti starejše od 210 dni.

Prebolelost in da je oseba znotraj šestih mesecev bila cepljena z vsaj enim odmerkom kateregakoli cepiva, potrdilo cepljenju pa ne sme biti starejše od 210 dni.

Enkratni odmerek cepiva Pfizer ali Moderna, potrdilo velja od 22. dneva do največ 42. dneva po cepljenju; enkratni odmerek cepiva AstraZeneca, potrdilo velja od 22. dneva do največ 84. dneva po cepljenju.

Potrdilo pozitivnega PCR ali hitrega antigenskega testa oziroma zdravniško potrdilo, ki dokazuje, da je oseba prebolela infekcijo SARS-CoV-19 v zadnjih 180 dneh, test pa je starejši od 11 dni.

Možnost opravljanja PCR ali hitrega antigenskega testa takoj po vstopu v Republiko Hrvaško (testiranje se izvede na lastne stroške), pri čemer je obvezna karantena do prejetja negativnega izvida testa. V primeru nezmožnosti testiranja se odredi 10-dnevna karantena.

Z današnjim dnem za vstop v sosednjo Hrvaško veljajo spremenjena pravila, povezana tudi z digitalnim covidnim potrdilom. S slovenske policije so že sporočili, da zaradi drugačnega sistema dela pri vstopu na Hrvaško že nastajajo zastoji.Po novem za vstop na Hrvaško ne glede na barvo posamezne države (po ECDC zemljevidu) je za vstop na Hrvaško potrebno izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:Izjema glede Covid potrdil za Hrvaško še vedno velja za otroke, mlajše od 12 let, ki potujejo skupaj s starši ali skrbniki, ki izpolnjujejo pogoje za vstop, za potnike v tranzitu za največ 12 ur, diplomate, čezmejne delavce, za nujna poslovna potovanja in potovanja zaradi družinskih ali zdravstvenih razlogov.Vsem potnikom še naprej svetujemo (ni pa obvezno) predhodno napoved prihoda prek aplikacije https://entercroatia.mup.hr/.Začasna prepoved in omejitev prehajanja mejnih prehodov Republike Hrvaške za zdaj velja do 15. julija.