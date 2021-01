Huawei: Omejitve vodijo v višje stroške in zamude pri uvajanju 5G

V nadaljevanju preberite:

Vlada je oktobra začela pripravljati zakon, ki bi kitajskemu tehnološkemu velikanu Huaweiu zaprl vrata pri dobavi opreme za tehnologijo 5G. Takrat je kitajski veleposlanik Wang Shunqing poudaril, da bi Slovenija z označevanjem Huaweia kot varnostno tveganega bila pravzaprav prva država EU, ki bi uradno zavzela takšno stališče.

Negativno stališče do takšnega omejevanja konkurence so izrazili tudi pri samem Huaweiu, kjer so danes objavili študijo ekonomskih posledic ob morebitni izločitvi Huaweia pri uvajanju tehnologije 5G. Kako bomo izločitev Huaweia čutili potrošniki in kakšne posledice bo omejevanje imelo na gospodarski razvoj Slovenije?