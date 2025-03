Ikea odpoklicala luči, ker lahko povzročijo električni udar

Iz podjetja Ikea so sporočili, da so se odločili za odpoklic nekaterih zunanjih svetlobnih verig in LED svetilk z neskladnim vtičem iz družin izdelkov Leljus, Sommerlånke, Stråla, Svartrå in Utsund. Pozivajo vse kupce, ki imajo svetlobne verige in LED svetilke iz omenjenih družin izdelkov, ki so predmet odpoklica, naj jih prenehajo uporabljati in se obrnejo na podjetje Ikea.

»Zaradi napake pri izdelavi vtič teh izdelkov ne izpolnjuje ustreznega varnostnega standarda, zaradi česar obstaja nevarnost električnega udara. Izdelke, zajete v odpoklicu, lahko prepoznajo po modelu gonilnika LED, datumskem žigu gonilnika LED in modelu vtiča«. Izdelke lahko kupci vrnejo v katerokoli trgovino Ikea in dobijo povračilo kupnine, dokazilo o nakupu, denimo račun, ni potreben. Kot so še navedli, prosijo kupce, da informacijo o odpoklicu širijo naprej, zlasti če vedo, da je bil odpoklicani izdelek ponujen, posojen ali prodan nekomu drugemu.

Kot so ob odpoklicu navedli v sporočilu za javnost, sicer podjetje Ikea pri razvoju izdelkov uporablja strog program ocenjevanja tveganj in testiranj, ki zagotavlja, da izdelki izpolnjujejo vse veljavne zakone in standarde na trgih, na katerih se prodajajo. A so kljub temu ugotovili, da nekateri vtiči, uporabljeni v omenjenih izdelkih, niso skladni z relevantnim varnostnim standardom za preprečevanje možnosti vdora vode. Zato so se v Ikei odločili za odpoklic vseh zunanjih svetlobnih verig in LED svetilk, ki vključujejo omenjeni vtič.

Seznam odpoklicanih IKEA izdelkov: LEDLJUS svetlobna veriga s 24 lučkami, zunanja - črna

LEDLJUS svetlobna veriga s 64 lučkami, zunanja - črna SOMMARLÅNKE LED samostoječa luč 100 cm, zunanja - bež SOMMARLÅNKE LED svetlobna veriga, zunanja, 12 žarnic STRÅLA LED svetlobna veriga s 24 lučkami, zunanja - zlata STRÅLA LED svetlobna zavesa z 48 lučkami, zunanja v obliki zvezde SVARTRÅ LED svetlobna veriga z 12 lučkami, zunanja - črna UTSUND LED svetlobna veriga s 24 lučkami, zunanja - črna

Odpoklicani izdelek FOTO: Ikea

