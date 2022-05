IKEA Slovenija poudarja: Ljubezen je vedno dobrodošla

Ob letošnjem mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji (IDAHOT), 17. maja, je podjetje IKEA Slovenija razkrilo rezultate raziskave, ki jo je izvedlo med populacijo LGBT+ v jugovzhodni Evropi. Raziskava je pokazala, da velik del LGBT+ mladih v štirih analiziranih prestolnicah JVE (Beogradu, Ljubljani, Zagrebu in Bukarešti) skriva svojo spolno usmerjenost delno ali v celoti. Ker se več kot 92 % mladih pripadnikov skupnosti LGBT+ v Ljubljani po razkritju svoje spolne usmerjenosti ne počuti resnično sprejetih v svojih domovih, podjetje poziva k močnejši podpori skupnosti in ponuja nasvete, kako postati njen zaveznik.

Cas Lachaert, vodja trga v podjetju IKEA Slovenija, je z nami spregovoril o zavzemanju podjetja za pravičnejšo in enakopravnejšo družbo.

V podjetju IKEA verjamejo, da ima vsak pravico do kraja, ki mu lahko reče dom. FOTO: IKEA

Podjetje IKEA 17. maja vsako leto obeleži IDAHOT. Zakaj je ta tema tako pomembna za vas in zakaj čutite potrebo po ozaveščanju?

V podjetju IKEA Slovenija želimo poudariti našo zavezo k zavzemanju za pravičnejši in enakopravnejši svet, kjer se ljudje v skupnosti LGBT+ počutijo dobrodošle, spoštovane in cenjene takšne, kot so. Poudariti želimo tudi našo zavezanost k ustvarjanju vključujočega delovnega okolja. Vsem sodelavcem in strankam želimo jasno povedati, da ne dopuščamo nobene oblike diskriminacije, nadlegovanja ali sovražnosti. Verjamemo, da ima vsak pravico do pravične obravnave in enakih možnosti, ne glede na starost, narodnost, spolno usmerjenost ali spolno identiteto.

V akcijo je letos prvič vključena tudi Slovenija. So bili rezultati raziskave o populaciji LGBT+ v Sloveniji kaj drugačni od drugih držav JVE?

Rezultati v Sloveniji se niso toliko razlikovali od tistih na Hrvaškem, v Srbiji in Romuniji, kjer je bila študija tudi izvedena. Razlike so zelo subtilne. Na primer Slovenci so nekoliko manj odprti glede izražanja svoje spolnosti v primerjavi z mladimi LGBT+ v Srbiji in na Hrvaškem, vendar pa je nekoliko manjši odstotek tistih, ki se po prvotnem razkritju svoje spolne usmerjenosti doma ne počutijo sprejeti. Nekoliko nižje od povprečja v JVE je tudi število slovenskih mladih LGBT+, ki želijo zaradi nesprejemanja zapustiti dom.

Katere spremembe so po vašem mnenju potrebne, da bi se v slovenski družbi res občutila sprememba na bolje v smeri boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji?

V podjetju IKEA verjamemo, da je pomembno javno podpreti skupnost in ozaveščati o izzivih LGBT+ oseb. Radi bi spodbudili tudi druga podjetja, ustanove in organizacije, da aktivno umestijo enakost in vključevanje v svojo poslovno in komunikacijsko agendo ter se uprejo kakršni koli diskriminaciji, tako interno (med svojimi sodelavci in vodstvom) kot tudi javno. Veliko lahko pripomorejo tudi posamezniki, ki podpirajo skupnost. Zato smo ustvarili nabor preprostih korakov in nasvetov, kako postati boljši zaveznik skupnosti LGBT+. Na spletni strani podjetja IKEA smo zbrali preprosta dejanja, s katerimi lahko v svoje domove in družbo vnesemo občutek dobrodošlosti, pripadnosti in varnosti. Nihče trajnih sprememb ne zmore doseči sam, vsi akterji v družbi morajo sodelovati. Zato smo se povezali z Društvom parada ponosa in jih prosili, da v naši trgovini izvedejo delavnice o vključevanju LGBT+ oseb.

Kampanja Ljubezen je vedno dobrodošla je zasnovana tako, da pomaga več ljudem ustvariti sočutne, vključujoče domove in skupnosti, ki omogočajo boljše življenje pripadnikom skupnosti LGBT+. FOTO: IKEA

Povejte nam več o kampanji Ljubezen je vedno dobrodošla.

V podjetju IKEA verjamemo, da ima vsak pravico do kraja, ki mu lahko reče dom. Dom pa pomeni več kot le štiri stene in streha nad glavo. Je tudi prostor varnosti, pripadnosti in sprejemanja. Ljubezen je vedno dobrodošla je kampanja za družbeni vpliv, ki je zasnovana tako, da pomaga več ljudem ustvariti sočutne, vključujoče domove in skupnosti, ki omogočajo boljše življenje pripadnikom skupnosti LGBT+. To je naš način shoda za vključevanje in sprejemanje v domačem okolju, kjer koli že to je. S kampanjo želimo spodbuditi ljudi, da storijo enako. Gradimo zavezništva med sodelavci, spodbujamo pozitivne pogovore in pomagamo ljudem pokazati, da oni, njihov dom in njihova skupnost ponujajo prostor, kjer so ljudje lahko s ponosom to, kar so.

Ali menite, da kampanja odgovarja na največje potrebe LGBT+ oseb? Katere so to?

V okviru raziskave smo mlade LGBT+ vprašali, kaj lahko podjetje IKEA stori, da jih podpre. Povedali so, da od podjetij in korporacij pričakujejo bolj vključujočo komunikacijo. Sodelovanje z lokalnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s to tematiko, nam je pomagalo tudi bolje razumeti razmere in potrebe skupnosti v Sloveniji. Letos bomo s finančno donacijo podprli projekt SQVOT Društva parada ponosa. Projekt je namenjen zmanjšanju tveganja brezdomstva in stanovanjske izključenosti mladih LGBT+ v Sloveniji.

V podjetju IKEA je vključevanje LGBT+ posameznikov odgovornost vsakega zaposlenega. FOTO: IKEA

Kako se interno kaže vaša podpora skupnosti LGBT+? Ali imate notranje postopke za boj proti diskriminaciji?

Da, po najboljših močeh se trudimo ozavestiti svoje nezavedne pristranskosti do ljudi različnih spolnih usmerjenosti in spolnih identitet ter delujemo v smeri, da jih zmanjšamo. Ustvarili smo infrastrukturo, ki omogoča pošteno obravnavo vseh, ne glede na njihovo spolno usmerjenost ali spolno identiteto. Politika skupine Ingka o človekovih pravicah in enakosti navaja, da ima vsak pravico do pravične obravnave in enakih možnosti ne glede na spolno usmerjenost ali spolno identiteto. Naš kodeks ravnanja in naš standard enakosti zagotavljata, da na našem delovnem mestu ni diskriminacije, nadlegovanja ali sovražnosti. Naši standardi dela z dobavitelji opredeljujejo zahteve po spoštovanju človekovih pravic in vključujejo poudarek glede spolne usmerjenosti in spolne identitete. Na voljo imamo tudi telefonsko linijo, kamor lahko 24 ur na dan pokliče vsak zaposleni, če doživi kakršno koli obliko nadlegovanja ali diskriminacije. V podjetju IKEA je vključevanje LGBT+ posameznikov odgovornost vsakega zaposlenega. Začne se s tem, da vsi verjamemo in želimo delati v vključujočem delovnem okolju. Od vsakega sodelavca pričakujemo, da se postavi zase in za druge ter poskrbi, da se vsi počutijo vključeno.

Kakšen je vaš načrt za prihodnost?

Ker smo v Sloveniji še mlada organizacija, vemo, da nas čaka še dolga pot. Podjetje IKEA želimo razvijati na še bolj vključujoč način, s spoštovanjem in spodbujanjem raznolikosti ter promocijo dostojnega in pomenljivega dela v celotni verigi trgovin IKEA. Ljudem želimo omogočiti dobro življenje zase in za njihove družine. Še naprej bomo gradili raznoliko, vključujoče delovno okolje ter opolnomočali in podpirali ljudi, da bodo na delovnem mestu svobodno to, kar so. Zavzemali se bomo za naše ambicije, vrednote in prepričanja ter aktivno delovali v smeri pozitivnih sprememb v družbi.

FOTO: IKEA

Naročnik oglasne vsebine je IKEA