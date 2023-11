Inšpekcija prepovedala prodajo pijače Prime zaradi nedovoljene sestavine

Inšpekcija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je na podlagi prijave izvedla nadzore nad pijačami Prime. Ugotovila je, da sta v prometu dve različici, in sicer hidracijski napitki brez kofeina ter energijski napitki s kofeinom. Naknaden natančen pregled sestavin je pokazal, da energijska pijača Prime vsebuje sestavino L- teanin, ki ni dovoljena v brezalkoholnih pijačah, zato je bila izrečena prepoved prometa.

Inšpekcija je nadzor nad pijačami Prime uvedla na podlagi vprašanj potrošnikov in prijave Zveze potrošnikov Slovenije. Ministrstvo za zdravje ter UVHVVR sta zaprosila Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) za oceno tveganja.

FOTO: Tomica Šuljić

Iz posredovane dokumentacije je razvidno, da ocenjena izpostavljenost kofeinu preko uživanja energijskih pijač Prime kaže na obstoj verjetnosti škodljivih učinkov na zdravje obravnavanih populacijskih skupin, zato energijske pijače Prime glede vsebnosti kofeina predstavljajo tveganje za zdravje otrok in mladostnikov. Dostopnost do obravnavanih izdelkov je verjetna.

V inšpekcijskem nadzoru je bilo identificiranih več uvoznikov oziroma distributerjev navedene pijače, zbrani in pregledani so bili podatki o različicah pijač v prometu, pregledane so bile tudi navedbe na deklaracijah in spremni dokumentaciji.

V primeru, ko napitki niso bili označeni s slovensko deklaracijo, je inšpekcija začasno prepovedala promet do odprave nepravilnosti.

Ob zadnjih nadzorih so inšpektorji UVHVVR ugotovili, da izvajalci dejavnosti ne tržijo več energijskih pijač s kofeinom, temveč le hidracijske pijače blagovne znamke Prime, ki kofeina ne vsebujejo, prav tako ne sestavine L-teanin.

Energijske pijače morajo biti opremljene z opozorili, da pijača zaradi visoke vsebnosti kofeina ni primerna za otroke in mlajše osebe. Ta opozorila morajo potrošniki upoštevati.

Ob tem uprava za varno hrano poudarja pomembno vlogo staršev, vzgojiteljev in drugih pri izobraževanju in informiranju otrok o produktih, ki so škodljivi za njihovo zdravje in razvoj.