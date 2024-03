Inšpekcijski nadzor naj ugotovi, ali so invalidi vozniki diskriminirani

Zagovornik načela enakosti je vladi izdal priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti invalidov, ki med zdravniško stavko ne morejo podaljšati ali pridobiti vozniških dovoljenj. Zaradi suma diskriminacije je predlagal inšpekcijski nadzor na URI Soča, kjer opravljajo preglede invalidov pred vozniškim dovoljenjem.

Zagovornik je skladno z zakonom o varstvu pred diskriminacijo vladi priporočil, naj stori vse, da bodo invalidi, ki lahko vozijo, tudi med zdravniško stavko lahko podaljšali ali pridobili vozniška dovoljenja. »Ko je samo ljudem z invalidnostmi in samo zaradi te njihove osebne okoliščine onemogočeno prosto gibanje, je to diskriminacija, ki jo morajo država in vsi vpleteni takoj ustaviti,« je v sporočilu za javnost opozoril zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Zagovornik je v priporočilu navedel, da je ambulanta za voznike s posebnimi potrebami na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča edina ambulanta v Sloveniji, kjer opravljajo obvezne zdravniške preglede, ki jih mora za podaljšanje vozniškega dovoljenja opraviti vsaka oseba s statusom invalida, ki uporablja prilagojeno vozilo. S tem, ko zavod med stavko tega invalidom ne nudi, po Lobnikovem mnenju ogroža pravice invalidov do mobilnosti in svobode gibanja, pa tudi izobraževanja, zaposlitve, dostopa do zdravstvenih storitev, prostočasnih aktivnosti in splošne vključenosti v družbo.

Invalidi so bolj prizadeti zaradi stavke Fidesa kot drugi

Zagovornik je danes zaradi suma posredne diskriminacije zdravstvenemu inšpektoratu in inšpektoratu za delo predlagal izvedbo inšpekcijskega nadzora. Menijo namreč, da gre za posredno diskriminacijo, saj so ukrepi URI Soča določeno skupino, torej invalide, zaradi osebnih okoliščin prizadeli bolj kot ostale. »To, da se zaradi zdravniške stavke veliki večini tistih, ki so lahko samostojni pri mobilnosti, ta možnost ne omogoča, te ljudi postavlja v bistveno slabši položaj v primerjavi z drugimi, ki so brez invalidnosti in lahko svoje življenjske potrebe zadovoljijo tudi z uporabo javnega prevoza. Spoštovati predpise s področja varstva pred diskriminacijo pomeni tudi upoštevati posebne položaje najranljivejših,« je izpostavil Lobnik.

Zagovornik načela enakosti je sicer 23. februarja URI Soča priporočil, naj tudi v času zdravniške stavke invalidom zagotovi nemoteno opravljanje zdravniških pregledov. Glede tega je obvestil vlado, ki je v četrtek z odlokom o opravljanju zdravniške službe v času stavke določila, da morajo zdravniki med stavko opravljati tudi zdravniške preglede za potrebe voznikov s posebnimi potrebami.

Stavkovni zbor zdravnikov v URI Soča je v ponedeljek odločil, da bo sledil mnenju sindikata Fides, ki meni, da je vladni odlok o opravljanju zdravniške službe v času stavke neustaven in nezakonit. V ambulanti za voznike s posebnimi potrebami bodo tako še naprej obravnavali le paciente, ki so stari do 18 in nad 65 let.