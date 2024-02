Zdravstvena ministrica: Cilj vlade je zaščita pacientovih pravic

Napetosti v zdravstvenem sektorju se stopnjujejo, jutri, ob koncu sedmega tedna stavke Fidesa, se bodo začeli uveljavljati umiki soglasij zdravnikov za nadurno delo. Tisti, ki so soglasje umaknili, bodo tedensko delali do največ 48 ur. Ministrstvo za zdravje je v začetku tedna predstavilo ukrepe za blažitev posledic, v mnogih zdravstvenih ustanovah je pričakovati vsaj delno reorganizacijo dela.

Po današnji seji vlade izjavo za javnost daje ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Vlada je danes sprejela odlok, s katerim določa zdravniške storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati med stavko. »Opravljati morajo storitve z napotnico zelo hitro, obravnava invalidov, obravnavo bolniških listov in zagotavljanje informacij v zvezi s stanjem oskrbovalcem in druge storitve, povezane z zagotavljanjem pravic iz zavarovanja. Cilj vlade je zaščita pacientovih pravic,« je pojasnila ministrica. Dodala je, da so nekateri ljudje poročali, da niso imeli informacij v zvezi s svojimi starši, ki so v domovih za ostarele.

Čas zaključka stavke bi odlašanjem s storitvami lahko povzročilo škodo pacientom. »Zavedam se pravice do stavke, a ta ne sme omejevati drugih pravic, kot je pravica do zdravstvenega varstva in socialne varnosti, predvsem pri najranljivejših, to je starejših in pri invalidih,« je dejala ministrica.

Odlok začne veljati jutri. Dejala je, da sta idejo o mediaciji dali obe strani. Pravi, da do škode zaradi stavke ni prišlo, podatkov o tem, da bi prišlo do direktne škode, ni bilo. Je pa prišlo do kršitve pravic, zaradi česar so sprejeli omenjeni odlok.