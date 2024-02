Vlada naj sprejme odlok za podaljšanje dovoljenj

Ker poziv ministrstva za zdravje stavkajočim zdravnikom v ambulanti za voznike Univerzitetnega rehabilitacijskega instituta (URI) Soča, naj invalidom vendar omogočijo pridobiti oziroma podaljšati vozniška dovoljenja, ni zalegel, se je Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) obrnil še na ministrstvo za infrastrukturo.

V apelu generalna sekretarka NSIOS Mojca Vaupotič predlaga, da »pristojna ministrstva in vlada sprejmejo odlok, s katerim bi podaljšali veljavnost vozniških dovoljenj voznikov invalidov in jim s tem vsaj nekoliko omilili posledice zdravniške stavke«. Odlok bi veljal kot začasni ukrep.

V NSIOS še menijo, da bi vlada odlok o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj in teoretičnega dela vozniškega izpita za voznike invalide sprejela po postopku, kot je veljal v času epidemije covida-19; vlada je podoben odlok takrat objavila v uradnem listu aprila 2021.

Zaprta vrata ambulante

Spomnimo, da ostajajo vrata ambulante za voznike na URI Soča zaradi stavke zdravnikov do nadaljnjega za kakšnih 220 invalidov, ki čakajo na obravnavo za pridobitev oziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja, zaprta. NSIOS je v imenu invalidov doslej pomoč že iskal na ministrstvu za zdravje ter pri sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides. Slednji meni, da nedelovanje ambulante ne predstavlja kršitve minimalnih zakonskih zahtev glede obsega opravljanja storitev v času stavke, saj da opravljanje zdravniških pregledov za vozniška dovoljenja invalidov ni storitev, ki bi se kljub stavki izvajala. Prav tako so ocenili, da dopis ministrstva za zdravje ni zavezujoča zakonska podlaga, na podlagi katere bi ambulanta za voznike na Soči, kljub temu da je edina tovrstna institucija v državi, spet odprla vrata invalidom voznikom.

Odlok kot kratkoročna rešitev

Na NSIOS so, nasprotno, prepričani, da predstavlja nedelovanje ambulante za voznike še hujšo kršitev, in sicer kršitev konvencije o pravicah invalidov, ki v posameznih določbah vsebuje tako pravico do dostopnosti kot do mobilnosti in zdravja. Da bi te pravice omilili, NSIOS pristojnim ministrstvom in vladi predlaga sprejetje že omenjenega odloka. Ta bi bil kratkoročna rešitev, poudarjajo, ki pa bi omogočila invalidom mobilnost. Hkrati bi zagotovila »prehodno obdobje, v katerem bi lahko pristojni organi pripravili nov pravni dokument, s katerim bi se natančneje določile obveznosti izvajanja zdravniške službe v času stavke in na tak način onemogočila izgovarjanja Fidesa, da je obseg dejavnosti, ki jih zdravniki in zdravstveni delavci izvajajo v času stavke, v skladu s trenutno zakonodajo«.

Dr. Zvone Čadež FOTO: Anže Malovrh/STA

Na zavezujoči pravni akt, na podlagi katerega bo tudi v času stavke nujno opravljanje t. i. drugih zdravstvenih storitev, ki v zakonu o stavki niso izrecno naštete kot izjeme, je v odgovoru invalidom opozoril tudi dr. Zvone Čadež, direktor URI Soča. »Brez izrecne pravne podlage«, kot je zapisal, namreč »delodajalec v pravico stavkajočih do stavke ne more posegati oziroma je omejevati«. Zavrnil je tudi odgovornost URI Soča za težave, ki so posledica »povsem zakonite stavke zdravnikov«.