Iz avstrijske Južne Tirolske po novem le z negativnim testom

7.35 V ZDA nameravajo do konca poletja cepiti 300 milijonov ljudi



Ameriški predsednik Joe Biden je včeraj napovedal, da bodo imeli do konca poletja na voljo dovolj cepiva proti novemu koronavirusu za cepljenje 300 milijonov prebivalcev ZDA, kar bi zadostovalo za čredno imuniteto in konec pandemije (v ZDA namreč živi 328 ljudi). V ZDA, kjer so se doslej zanašali predvsem na cepivi Pfizerja in Biontecha ter Moderne, se je do včeraj po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa s koronavirusom okužilo skoraj 27,4 milijona ljudi, umrlo pa je več kot 475.000 oseb s covidom-19. Okužbe in smrti v ZDA upadajo več kot teden dni.



7.05 Omejeno gibanje iz Vzhodne Tirolske



Danes začenja veljati zapora avstrijske zvezne dežele Tirolske, ki bo predvidoma v veljavi deset dni. Odhod iz dežele v preostale dele Avstrije bo mogoč samo ob negativnem testu na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur, medtem ko prihod v deželo ne bo omejen. Avstrijske oblasti so se za ukrep odločile zaradi širjenja južnoafriške različice koronavirusa v tej zvezni deželi; v ponedeljek so namreč ocenili, da je v deželi približno 140 aktivnih primerov okužbe s to različico. Ukrep ne bo veljal za otroke ter za Vzhodno Tirolsko.



Podobno kot avstrijska se je tudi nemška vlada z namenom omejevanja širjenja nove različice virusa odločila za omejitev vstopa v državo vsem, ki bodo prišli iz avstrijske Tirolske in Češke, kjer so prav tako zabeležili nove, bolj nalezljive različice virusa. Novi ukrepi bodo v Nemčiji začeli veljati v nedeljo, do tedaj pa bo znanih več podrobnosti.



7.00 Brazilski minister o bolj nalezljivi amazonski različice



Različica novega koronavirusa, ki izvira iz Amazonije, bi bila lahko po besedah brazilskega ministra za zdravje Eduarda Pazuella trikrat bolj nalezljiva, a so cepiva proti covidu-19 učinkovita proti njej, navaja Reuters in dodaja, da minister informacij ni utemeljil s konkretnimi izsledki analiz. V Braziliji so sicer kampanjo cepljenja začeli pred tremi tedni, prebivalce pa cepijo s kitajskim cepivom Sinovac Biotech in AstraZeneco. V Braziliji, kjer so doslej skupno potrdili več kot 9 milijonov primerov okužb, je najhuje v amazonskem mestu Manaus na severu države, kjer živi veliko staroselcev.

