Izjemna priložnost: sanjski apartmaji ob morju

Kot investicija ali kot izjemna priložnost, da svoje življenje popestrite z udobno nepremičnino ob morju, ki vam bo omogočila hiter pobeg od vsakdana. V Umagu so namreč na voljo čudoviti popolnoma opremljeni apartmaji različnih velikosti, ki vam zagotavljajo popolno sredozemsko pravljico vse dni v letu.

Hitri pobeg na sonce

Ko se jeseni dnevi krajšajo in so jutra v notranjosti državi (pre)hladna in vlažna ter ko megla že napoveduje zimo, takrat prvič začnemo sanjati o obmorski spokojnosti. Ko se potem dolga zima nikakor noče umakniti pomladi, so naše misli o morju spet še nekoliko močnejše. Ali pa ko smo zakopani v delu in v vsakodnevni rutini in iščemo hiter odklop. Da, tudi takrat bi bil kratek skok na Obalo pravi obliž proti utrujenosti in stresu.

Razlogov za hiter pobeg na morje je gotovo še veliko več in v tem smislu je prav hrvaška Istra nedvomno zelo priročna rešitev. Svoje obiskovalce razvaja z blago sredozemsko klimo, vrhunsko eno-gastronomsko ponudbo in možnostmi za različne športne aktivnosti – od vodnih športov do pohodništva in kolesarstva. Potem so tu številna prikupna stara mesteca, ki s svojo značilno sredozemsko arhitekturo kar vabijo k raziskovanju. Ne nazadnje se je sredozemski življenjski slog, ki je doma tudi v hrvaški Istri, na podlagi znanstvenih študij in izkušenj ljudi, ki ga živijo, izkazal za enega najbolj zdravih in prijetnih.

Glavna prednost hrvaške Istre je nedvomno njena bližina, saj ste iz pisarne lahko že v dobri uri in pol že v udobnem ležalniku svojega apartmaja ob morju. Se sliši sanjsko? Da, to vam lahko omogoči nakup nepremičnine v naselju Garden Palace Resort pri Umagu.

Vaš novi dom na morju

Apartmajsko naselje Garden Palace Resort, ki so ga zgradili leta 2009, je tik ob morju v Umagu in omogoča prvovrsten dostop do plaže.

Apartmaji so popolnoma opremljeni, saj so se doslej kratkoročno oddajali. Izbirate lahko med enotami različnih velikosti in pozicij, tako da bo zagotovo vsak našel primeren apartma za svoje potrebe. Nekateri imajo tudi čudovite terase s pogledom na morje ali pa manjše lože oziroma balkone.

V sklopu kompleksa so tudi restavracija, bar in vrt z bazenom. Parkiranje je omogočeno v garaži ali na nivoju in vsakemu od stanovanj pripada določeno število lastniških parkirnih mest. Cena opremljenega stanovanja z garažo je od 139.148,10 evra naprej.

Odlična lokacija

Lokacija naselja Garden Palace Resort omogoča odličen dostop do morja in plaže ter tudi do vse potrebne infrastrukture. Okolica ponuja bogate možnosti za športno udejstvovanje s številnimi sprehajališči, teniškimi igrišči in potmi za kolesarjenje. Pod toplim sredozemskim soncem lahko uživate na plaži Dante, glavni plaži v Umagu, plaži Laguna Stella Maris in drugih priljubljenih plažah. Apartmaji se v sklopu letovišča oddajajo v kratkoročen najem, tako da boste lahko kupljeni apartma, če boste tako želeli, še naprej oddajali.

Češnja na torti ob nakupu apartmaja v Garden Palace Resortu je sam Umag, ki se ga je skozi dolgo zgodovino, ki sega v čas rimskega cesarstva, oprijelo ime Hrvaška vrata v Evropo. Tako se boste lahko vsak dan sprehajali po slikovitih ozkih tlakovanih uličicah z očarljivimi hišami in začutili osvežujoč piš morskega zraka. Veliko k zgodovinski vrednosti mestnega jedra dodajo še osupljive cerkve, zgrajene med 14. in 16. stoletjem. Predvsem pa je Umag letoviško mesto, ki ga obarva živo večerno življenje s prepoznavnimi obmorskimi stojnicami in prisrčnimi lokali z živo glasbo.

Zdaj je primeren čas za naložbo

Zakaj je zdaj pravi čas za investicijo v nepremičnine na Hrvaškem, smo vprašali direktorja nepremičninske agencije Stoja Trade Zorana Đukića. »Gotovo sta to vstop Hrvaške v evro- in šengensko območje. Zdaj je že znano, da bomo od 1. januarja 2023 na Hrvaškem plačevali samo še z evri, tako kot pri nas. Sprejetje Hrvaške v evroobmočje bo vsekakor marsikaj poenostavilo, saj bo, če ne drugega, odpadlo nadležno menjavanje valut in preračunavanje cen,« pravi Đukić in opozori: »Obenem pa prihod evra pomeni tudi podražitve, zato nepremičninski strokovnjaki priporočamo, da se za morebitne nakupe nepremičnin na Hrvaškem odločite, dokler so cene še v hrvaških kunah. Po sprejetju v evroobmočje se bodo cene nepremičnin dodatno povišale, k čemur bo gotovo prispevalo tudi načrtovano sprejetje Hrvaške v schengensko območje, zaradi česar bo ta še bolj zanimiva tudi za tuje investitorje.«



Varni pred inflacijo

Nakup nepremičnine ob morju je brez dvoma odlična naložba tudi z vidika inflacijskih napovedi, ki kažejo na to, da bodo cene v prihodnosti rasle. Glede na trenutno globalno gospodarsko stanje, ki ga spremljajo težave pri dobavi surovin za gradbeni material, analitiki pričakujejo, da bodo tudi cene nepremičnin v prihodnosti zelo verjetno rasle, zato velja izkoristiti trenutno stanje, ko so cene še stabilne, in se odločiti za nakup nepremičnine še danes.

Ko Umag postane vaš novi dom Odkrijte pristen utrip sredozemskega življenja, ki vas bo po napornem tednu napolnil z neverjetno energijo in svežim morskim zrakom, pomešanim z vonjem borovcev. To je dom vašega novega načina življenja le uro in pol vožnje iz prestolnice. Zamenjajte svoj odločni karierni tempo za umirjen morski oddih in se prepričajte, da se vam zares ponuja življenjska priložnost, ki ni na voljo vsak dan. Morda pa apartma in Umag sčasoma postaneta vaš prvi dom. Preverite ponudbo apartmajev

Garden Palace Resort Umag Lokacija: Umag Cene: od 139.148,10€ do 655.611,26 € Velikosti: od 26,99 m2 do 124,50 m2 neto površin Letnik: 2009 Spletna stran: www.gardenpalaceumag.si Kontakt: Zoran Đukić, +386 41 652 141; zoran@stoja-trade.si

Naročnik oglasne vsebine je ADRIA UMAG d.o.o.