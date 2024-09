Izraelski veleposlanik se je vnovič zagovarjal na Mladiki

Ministrstvo za zunanje zadeve je zaradi stopnjevanja izraelskih napadov na Libanon in Sirijo, ki zahtevajo številne civilne žrtve in napovedujejo že znan scenarij iz Gaze, izraelskega veleposlanika v Sloveniji povabilo na zagovor. Načelna slovenska stališča do Izraela žanjejo tudi pohvale ob robu zasedanja generalne skupščine OZN, češ da Slovenija s tem rešuje čast Evropske unije, ki se je ujela v past uporabe dvojnih standardov pri presojanju mednarodnih konfliktov.

Slovenija je Izraelu prek njegovega nerezidenčnega veleposlanika Zeeva Bokerja, ki Slovenijo pokriva iz Dunaja, sporočila, da je stopnjevanje napetosti in nasilja na Bližnjem vzhodu skrb vzbujajoče, ter obsodila napade Hezbolaha na Izrael in pozvala k zadržanosti, da bi preprečili nadaljnje zaostrovanje v regiji, so danes sporočili z zunanjega ministrstva. Slovenija kot predsedujoča varnostnemu svetu ZN vse strani poziva k spoštovanju mednarodnega prava ter podpira neodvisno in pregledno preiskavo vojnih zločinov. Slovenija je Izrael pozvala k takojšnji prekinitvi ognja in izvajanju resolucije 2735.

Pred vnovičnim klicanjem izraelskega veleposlanika na zagovor je zunanja ministrica Tanja Fajon poudarila, da se zdi, da Libanon postaja nova Gaza, razmere pa je označila za skrb vzbujajoče. Poudarila je, da gre za kršitve mednarodnega prava in tudi za nespoštovanje razsodbe Meddržavnega sodišča o takojšnji ustavitvi nasilne okupacije. »Slovenija bo naredila vse, kar je v naši moči, ob spoštovanju mednarodnega prava in seveda ustanovne listine OZN,« je napovedala zunanja ministrica.

Na bilateralni ravni je bil to poziv izraelskemu veleposlaniku na zagovor, na katerem mu je slovenska stran izročila demaršo, v kateri protestira proti ravnanju izraelske vojske v Gazi in Libanonu. Pogovori z izraelskim veleposlanikom so sicer redni, zanje pa je pristojna vodja sektorja za Afriko in Bližnji vzhod Tina Vodnik. Na multilateralni ravni pa Slovenija z jasnimi stališči do izraelskih vojaških operacij vodi razprave v času aktualnega predsedovanja varnostnemu svetu ZN.

Zaradi precejšnje načelnosti slovenske zunanje politike do Izraela je veleposlanik Zeev Boker dobil navodilo izraelskega zunanjega ministrstva, po katerem se ni smel udeležiti letošnjega Strateškega foruma na Bledu. Vzrok za bojkot naj bi bilo slovensko priznanje Palestine in slovenska stališča do vojne v Gazi. Iz diplomatskih virov prihajajo sporočila, da so se odnosi med državama po priznanju Palestine močno ohladili.

Za naslednji korak v slovensko-izraelskih odnosih po priznanju Palestine – to je vprašanje uvedbe sankcij zoper Izrael zaradi agresije v Gazi – se v vrhu slovenske politike ne morejo poenotiti. Stranke vladne koalicije so se v predvolilni tekmi za evropske volitve zavzele za sankcije, v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba pa so neuradno odločno nasprotovali sankcijam. Tam so pokazali tudi največ razumevanja za predvajanje neobdelanih posnetkov napada na Izrael, ki ga je neuspešno na začetku leta organiziral izraelski veleposlanik Zeev Boker.