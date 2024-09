Vse več je pesimizma in rožljanja z orožjem

V nadaljevanju preberite:

Slovenija predseduje varnostnemu svetu Združenih narodov v času kopičenja vojn in kriz v svetu. Še pred visokim tednom generalne skupščine, ko v New Yorku skupaj z drugimi voditelji 193 držav članic pričakujejo tudi slovenskega premiera Roberta Goloba, je zunanja ministrica Tanja Fajon vodila zasedanje in posvetovanja o Afganistanu in Bližnjem vzhodu. Z njo smo se pogovarjali na sedežu stalnega predstavništva Slovenije pri OZN.