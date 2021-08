Izvajalci bodo izbrani do 31. avgusta

Na razpisu so ponudili petkrat toliko storitev, kot je bilo razpisanih.

Razpis predvideva popoldansko delo ter delo ob sobotah in nedeljah.

Zasebno in javno

Ministrstvo za zdravje naj bi danes podpisalo pogodbe z izvajalci, ki so se prijavili na nacionalni razpis za izboljšanje dostopnosti zdravstvenih storitev, a se to ne bo zgodilo. Na razpis za 20.578 storitev v skupni vrednosti 20 milijonov evrov se je prijavilo 73 ponudnikov, med njimi 69 pravočasno, od teh jih devet ni oddalo popolnih vlog. Te je ministrstvo pozvalo k dopolnitvi vlog. Datum izbire izvajalcev je zato premaknilo na najkasneje 31. avgust.Ponudniki so ponudili 119.397 storitev v skupni vrednosti 74 milijonov evrov, kar je 98.819 storitev več, kot je bilo razpisanih.Razpis je po oceni zdravniške zbornice pripravljen diskriminatorno do zasebnih izvajalcev. Odbor za zasebno dejavnost pri zdravniški zbornici si bo prizadeval za odpravo diskriminacije, so napovedali. Ena bolj motečih je določba, da bo moral zasebni izvajalec, pri katerem bo prišlo do komplikacije, plačati stroške nadaljnjega zdravljenja bolnika v javnem zavodu. To pa ne velja za javne zavode, katerih bolniki po komplikaciji ravno tako potrebujejo zdravljenje v terciarni ustanovi. Zakaj tako?Podlaga je v zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva, odgovarja državni sekretarToda: »Za vse izvajalce velja, da če so bile upoštevane strokovne smernice za posamezen poseg, je to definirano kot zaplet in ne kot komplikacija.«