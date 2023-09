Izživljanje nad oskrbovancema terja oster odziv

V domu za starejše občane Trebnje so sprožili notranji nadzor, obvestili pristojne organe, organizirali zbor stanovalcev in zaposlenih, je direktorica zavoda Petra Kušar Stojakovič naštela ukrepe, s katerimi so se odzvali na izživljanje dijakinje, ki je bila pri njih na počitniški praksi, nad dvema nemočnima oskrbovancema. Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost, ki je danes obiskal dom, ostro obsoja incident, ocenjuje pa, da se je vodstvo nanj ustrezno odzvalo.

Številni mediji so v torek, v dobršni meri brez spoštovanja dostojanstva žrtve, kljub njeni zakriti identiteti objavili posnetek dekleta, ki se fizično znaša nad nepokretno stanovalko doma, jo stisne za nos, vleče za lase in ji očitno povzroča trpljenje. Mladoletna dijakinja je posnetek nasilja objavila na družbenem omrežju tiktok. Po besedah Petre Kušar Stojakovič, ki incident globoko obžaluje, so se na podlagi prejetih anonimnih sporočil, v katerih so zaznali elemente izsiljevanja, v petek obrnili na policijo, s samim posnetkom pa so se, tako kot na ministrstvu za solidarno prihodnost, seznanili v torek. Zagotavlja, da so najprej zaščitili žrtev. »Zavezujemo se, da bomo vsakršno škodljivo ravnanje sankcionirali. Do nasilja imamo ničelno toleranco,« je še poudarila. Načrtujejo tudi sestanek s svojci.

Ali je že znano, kdo je druga oseba, ki naj bi bila na posnetku? Zaradi poteka preiskave tega ni želela razkriti. Na vprašanje, koga zaposlujejo, je odgovorila, da so učna baza in da, tudi med počitniško prakso, k njim prihajajo študentje in dijaki tako v okviru socialnega varstva kot zdravstva. »Ponosni smo, da smo učna baza in da lahko vstopajo mladi in se učijo. Naši zaposleni delajo odlično in se trudijo. Znani smo kot dober, topel, prijazen in sočuten dom. Ko se take situacije zgodijo, se vprašaš, ali je vredno biti učna baza, da ta pečat in madež pade na vse mentorje, ki vodijo učne prakse in izobraževanja. Nastane slepa pega,« je komentirala Petra Kušar Stojakovič.

Minister Maljevac se je srečal s stanovalci, zaposlenimi in vodstvom. »Ta dogodek mora biti opomin, da je nasilje prisotno med nami, da moramo zavzeti aktivno vlogo, ne se samo odzivati na ekscesne situacije, da premalo delamo na tem področju tudi kot država in da potrebujemo nove strategije, da ga bomo lahko naslavljali. Na ministrstvu smo za prihodnji teden že sklicali širši forum organizacij in strokovnjakov, ki delujejo na tem področju, da bomo z njimi oblikovali ukrepe, ki jih moramo kot družba sprejeti, da bomo naslavljali tako nasilje nad starejšimi kot tudi nasilje na splošno,« je napovedal Maljevac in dodal, da so starejši, predvsem tisti, ki imajo še določene bolezni, najranljivejši, pogosto nimajo glasu, da bi to izrazili, ter da je naloga države, da poskrbi, da se ne dogajajo take situacije, z izobraževanjem in drugimi ukrepi.