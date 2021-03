Janez Janša ostro nad Janjo Sluga

Predsednik vladeje v državnem zboru danes odgovarjal na poslanska vprašanja, med poslanci, ki so mu postavili vprašanja, pa je bila tudi vodja poslanske skupine SMC. Čeprav gre za stranko koalicije, bi lahko iz odgovora predsednika vlade razbrali vse prej kot to.Janja Sluga, o kateri se vse glasneje ugiba, ne ali bo zapustila koalicijske vrste, ampak kdaj, se je med drugim v vprašanju dotaknila zaupanja, ki da se izjemno težko vzpostavi in hitro poruši. Kot je dejala, se zaupanje najbolj zrcali v komunikaciji potrebnih ukrepov, ki bi bili po njenem še učinkovitejši, če bi predstavnikom vlade uspelo ustrezno komunicirati. Janšo je vprašala, zakaj priložnosti tretjega vodenja vlade ni uporabil za krepitev povezovanja in dviga ugleda »širše kot le med dosedanjimi sledilci«. Zanimalo jo je, čemu depeše, prehitre čestitke, ki domačo javnost poleg epidemije še dodatno vznemirjajo. »Zakaj ne gasiti požara med STA in Ukomom, ampak ga podpihovati,« je med drugim vprašala ter dodala, ali namerava to nadaljevati.»Mimo je poslušati nasvete o komuniciranju od šefice poslanske skupine z enoodstotno podporo v javnosti predsedniku vlade in stranke, ki ima tridesetkrat višjo podporo,« ji je odvrnil Janša in tako posredno razgalil napetosti znotraj SMC in v odnosu preostalih koalicijskih strank do SMC.»Tisti, ki so ali ste vrgli puško v koruzo pred enim letom, zdaj zelo težko solite pamet vsem ostalim glede na prazna skladišča in nepripravljenost države, ki smo jo dobili. Če bi bile zadeve normalne, bi vlada mogoče imela čas, da se enkrat na teden sestane in se pogovarja o komuniciranju, tako pa smo morali uvesti še dodatno sejo vlade, na kateri se ukvarjamo z zaščito zdravja in življenja ljudi,« je še odgovoril vodji poslanske skupine koalicijske SMC.