Janša, Počivalšek in Tonin danes o prioritetah v boju z epidemijo

Japonski premierkljub izrednim razmeram, ki jih je zaradi ponovnega naraščanja števila okuženih z novim koronavirusom razglasil v četrtek, še vedno trdi, da julijske olimpijske igre v Tokiu niso v nevarnosti in da na njih športniki, njihovi spremljevalci, novinarji in obiskovalci ne bodo ogroženi. Javno mnenje organizaciji iger še naprej ni naklonjeno, a Suga trdi, da se bo to do 23. julija, ko naj bi igre odprli, spremenilo.Vsi mednarodni potniki bodo kmalu za vstop v Anglijo in Škotsko potrebovali negativni test za koronavirus. Potniki, vključno z Britanci, se bodo morali testirati do 72 ur prej, preden bodo zapustili državo, v kateri so bili, navaja BBC. Ukrep bo začel v Angliji veljati v začetku prihodnjega tedna, medtem ko bo na Škotskem začel veljati »takoj, ko bo mogoče«. S tem ukrepom si želijo preprečiti širjenje novih sevov koronavirusa, je dejal minister za promet. O podobnih ukrepih se pristojni pogovarjajo tudi za Wales in Severno Irsko. »Uvedli smo že pomembne ukrepe za preprečevanje uvoženih primerov covida-19, vendar moramo pri novih sevih virusa, ki se razvijajo v mednarodnem prostoru, sprejemati dodatne previdnostne ukrepe,« je dejal Shapps.Iz ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) so sporočili, da so do srede po državi proti koronavirusu cepili 5,3 milijona ljudi, v prihodnje pa nameravajo cepljenje pospešiti. V državi New York povprečno cepijo po 30.000 ljudi na dan, doslej pa je vsaj en odmerek cepiva prejelo 430.000 prebivalcev te ameriške zvezne države. Minister za zdravje ZDAje zvezne države pozval, naj se ne držijo prioritetnega vrstnega reda cepljenja za vsako ceno, ampak naj ravnajo praktično, da se cepiva ne zadržujejo predolgo v skladiščih in ne pokvarijo. V New Yorku je v bolnišnicah 8548 bolnikov s covidom-19, v četrtek pa so poročali o 197 mrtvih ter o 7,39 odstotka pozitivnih testov. Potem, ko so pred tednom dni potrdili prvi primer novega seva novega koronavirusa, ki se širi hitreje, pa kljub pospešenemu testiranju novega primera okužbe s tem sevom v New Yorku niso odkrili. So pa potrdili prva primera okužbe z novim sevom v Pensilvaniji in Teksasu.Po le sedmih dneh obratovanja so žičniške naprave na smučiščih po državi danes znova obstale. Vlada se je tako odločila, ker bi ob skrb vzbujajoči epidemiološki sliki poškodbe rekreativnih smučarjev lahko pomenile še dodatne obremenitve bolnišnic in osebja. Izjemoma lahko žičnice uporabljajo športniki za treninge in tekmovanja.Minister za infrastrukturoje prepoved obratovanja žičniških naprav na smučiščih, ki jih je zima letos obdarila z obilico snega, predlagal po posvetovanju s stroko. Združenja slovenskih žičničarjev ta odločitev ni presenetila. Zdaj bodo pripravili podatke o izpadu prihodkov, v nadaljevanju pogovorov z vlado pa pričakujejo posluh in finančno pomoč, sicer se bojijo, da panoga, ki je po njihovih navedbah že tako ali tako tehnično in finančno zelo zahtevna, ne bo preživela letošnjega leta.Predsedniki koalicijskih strank SDS, SMC in NSiinbodo danes družno stopili pred novinarje in spregovorili o boju vlade z epidemijo covida-19. Epidemiološka slika se je v državi po praznikih poslabšala, zato se odmika tudi odpiranje šol, ki je za vlado, kot navaja sama, ena od prioritet.Vlada je tako na četrtkovi seji podaljšala večino protikoronskih omejitev, tudi zaprtje šol, razen tistih za otroke s posebnimi potrebami. Vrtci bodo še naprej nudili le nujno varstvo, zapirajo se smučišča, v soboto tudi muzeji in galerije, od sobote bodo znova ustavljeni treningi vseh športnikov z izjemo vrhunskih, poklicnih ter reprezentančnih kadetov in mladincev. Se pa, denimo, odpira medicinska pedikura.