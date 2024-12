Janševa Budnica je dobičkonosen projekt SDS

V nadaljevanju preberite:

Tretji člen zakona o političnih strankah pravi, da politična stranka ne sme delovati oziroma ustanavljati svojih organizacijskih oblik v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah ter v državnih organih. Ali stranka SDS s promocijo knjižice Budnica njihovega šefa Janeza Janše, ki je bila izdana pri založbi, ki jo je ustanovila SDS, krši 3. člen zakona o političnih strankah?

Politologinja dr. Danica Fink Hafner s katedre za analizo politik in javno upravo na FDV meni, da bi morale pristojne institucije raziskati in skladno s svojimi odločitvami sankcionirati tovrstne primere kot tudi druge primere prikritega financiranja strank in politikov v Sloveniji. Pri tem izraža bojazen, da stranke praviloma poskrbijo za bolj ali manj brezzobo zakonodajo, ko gre za financiranje strank oziroma njihove materialne interese sploh.