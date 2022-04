Janši in Golobu se ponuja za ministrico

V nadaljevanju preberite:

Kot bi od predsednice stranke, ki ima v imenu pojem dežela, pričakovali, je minuli konec tedna izvajala terensko kampanjo na deželi, kjer domuje njihova volilna baza. Predsednica Naše dežele, ki se je v petek mudila v Ormožu in okolici, kjer kandidira za poslanko, si želi podeželsko okolje izboljševati v naslednji vladi kot kmetijska ministrica.

Kampanja Aleksandre Pivec in njene stranke, ki se pohvali s približno 2500 člani, razdeljenimi v okoli 120 odborov po celotni državi, je opazna na različnih ravneh. Mnogi so opazili velike obcestne plakate z njeno podobo po vsej Sloveniji. Kampanja stranke je pritegnila pozornost tudi po tem, da jo je vodstvo nacionalne radiotelevizije z veliko pravne telovadbe uvrstilo med parlamentarne stranke, ki imajo v javnem mediju boljše razmere za predstavitev svojih stališč. Pivčeva seveda pravi, da je bila odločitev vodstva RTV Slovenija pravilna, saj obstaja »nasledstvena vez« med njeno nekdanjo stranko Desus in Našo deželo.