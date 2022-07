Je Inštitut 8. marec kriv za požare na Krasu?

Po družbenih omrežjih se širi teorija, da je za požare na Krasu kriv Inštitut 8. marec, ker je poskrbel, da ni bila sprejeta novela Zakona o vodi, tokratni pogovor uvede Ali Žerdin. Janez Markeš meni, da je ta kampanja blatenja inštituta 8. marec, ki jo je podprl tudi Janez Janša, »doslej še nevideno dno slovenske politike in propagande«.

»Na referendumu o vodah smo glasovali, ali so priobalni pasovi posebej varovane javne dobrine, na katerih ne bomo gradili hotelov, parkirišč, bencinskih servisov, nakupovalnih središč in tako dalje,« je spomnil Žerdin in poudaril, da vsebina referenduma ni imela nobene povezave s požarno varnostjo.

Markeša je osupnilo, da »Janša in njegov propagandi stroj natančno vedo, da lažejo, pa vendar to počno.« Na soočenju v državnem zboru Janša direktorici inštituta Niki Kovač ni mogel niti pogledati v oči, je spomnil Markeš, ki je Janševo strategijo opisal kot redno »detoniranje bomb«, ki so namenjene odvračanju pozornosti od njegovih grehov preteklih dveh let, ko je potekala demonataža pravnega sistema.

Medtem ko je na Krasu potekala tragedija, je imel SDS piknik v Bovcu, na katerem so napovedali, da bo nekdanji zunanji minister Anže Logar kandidiral za predsednika republike. Žerdin meni, da je mogoče, da se bo Logar uvrstil v drugi krog, a Markeš meni, da možnosti za zmago nima. Ga pa presenečata zlasti stranki NSi in SD, ki svojih kandidatov za predsednika še nista izbrali, prav tako pa ga begajo odnosi med kandidati samimi, zlasti med Natašo Pirc Musar in Marto Kos. »Zakaj Levica in preobražena levica, torej SD, nimata svojih kandidatov, mi preprosto ni jasno,« je dejal Markeš, ki priznava, da ta trenutek ne pozna ozadja dogajanja.

Za mnoge kandidate pa so predsedniške volitve zgolj priložnost za medijsko izpostavitev, je ocenil Žerdin, ki meni, da SD še nimajo kandidata, ker se ne želijo podati v tekmo, za katero domnevajo, da je izgubljena, teža poraza pa bi jim bila v breme. Kljub rezultatom javnomnenjskih anket Žerdin meni, da volitve še niso odločene, saj o kandidatih vemo še premalo.