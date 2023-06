Je še vedno pravi čas za naložbo v nepremičnine?

Po zadnjih podatkih je inflacija na letni ravni 8,4-odstotna in to je tudi povprečna rast cen v Sloveniji. In ker se cene osnovnih živil višajo, se vrednost privarčevanega denarja niža. Tako je na primer 50.000 evrov danes dejansko vrednih manj kot še pred nekaj leti, ko je bilo stanje na trgu bolj stabilno. In vse kaže, da bo ta trend vztrajal še nekaj časa.

Kako torej zaščititi svoj denar pred izgubo? Je nakup nepremičnine v teh časih še vedno smotrna odločitev? Odgovor je pritrdilen iz več razlogov. Po zadnjih podatkih Statističnega urada RS se stanovanjske nepremičnine v Sloveniji še naprej dražijo, na četrtletni ravni so dražje za 1,6 %, na letni pa za 8,8 %. Na splošno velja, da se med visoko inflacijo cene nepremičnin običajno dvigujejo, kar pomeni, da z nakupom lahko dosežete višje donose.

Dodatne donose iz nepremičnine lahko dosežete tudi z oddajanjem – ker so zaradi inflacije narasle tudi cene najema stanovanj, je to še dodaten motiv, s katerim lahko svoje prihranke še bolj oplemenitite.

Je vsaka nepremičnina tudi primerna za dolgoročno naložbo?

Da bo naložba v nepremičnine čim bolj donosna, pa je pomembno, da preverite, katere nepremičnine bodo sčasoma povišale svojo vrednost na trgu. »Vrednost ohranjajo novejše nepremičnine v novejših objektih oziroma projektih, kjer kupite nepremičnino po fiksni ceni, plačate 10 % are in nato preostalo šele čez dve leti (oziroma ob dokončanju),« poudarjajo v agenciji Stoja Trade. Ključna je tudi lokacija – bodisi v bližini kakšne zanimive turistične destinacije bodisi v bližini središča mesta. Tako boste svoj denar še dodatno zavarovali pred inflacijo.

V vsakem primeru je tudi v tem obdobju, tako kot vedno, pomembno, da nakup nepremičnine opravite premišljeno in ste pozorni, da ima nepremičnina vso potrebno dokumentacijo (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, energetsko izkaznico ipd.) ter da je urejeno lastništvo v zemljiški knjigi.

Aktualna ponudba nepremičnin, ki so lahko tudi odlična naložba

V Sloveniji in tudi na Hrvaškem je kar nekaj aktualnih nepremičninskih projektov, ki so zelo privlačni za investitorje in tudi za tiste, ki bi radi uresničili svoje želje po sanjskem domu.

LJUBLJANA

Rezidenca Carpe Diem by dr. Bitenc na Vilharjevi cesti v Ljubljani bo svojim prebivalcem pričarala prav poseben življenjski slog, saj bodo imeli ves čas na voljo številne nadstandardne storitve: hišnega upravitelja (concierge), zdravstvene in družabne storitve.

V rezidenci bo na voljo 14 popolnoma opremljenih dvosobnih stanovanj, polovica je že razprodanih. Stilsko zasnovana stanovanja v slogu pariških hotelov omogočajo preprosto in hitro vselitev (opremljena bodo tudi že z belo tehniko). Za eleganten videz s kančkom modernega glamurja je poskrbela ekipa arhitektov iz biroja Decor&Design. Investitor projekta Carpe Diem je priznani kirurg Marko Bitenc. Stanovanjem pripada po eno parkirno mesto, ki je v 3. kleti. Vse etaže bodo dostopne s samostojnim stopniščem in osebnim dvigalom.

Stanovanja se temeljito prenavljajo, dela se počasi že končujejo.

Nič več vam ni treba sklepati kompromisov med življenjem blizu narave in udobjem bivanja v neposredni bližini mesta. Devana Park II bo zagotavljala oboje: življenje ob neposredni bližini naravne oaze in mesta. Moderno zasnovana stanovanja so ustvarjena za udobno bivanje, pri čemer boste ohranjali stik z naravo in hkrati uživali v vseh prednostih življenja v mestu.

Na voljo bo približno 95 stanovanj različnih velikosti. Vsa stanovanja bodo omogočala odlične bivalne razmere, saj bodo zgrajena samo s kakovostnimi izbranimi materiali. Posebno vrsto razkošja pa bodo doživeli predvsem stanovalci višjih nadstropij, kjer so na voljo bolj prostorna stanovanja z izjemnimi terasami in čudovitimi razgledi na mesto in zeleno okolico.

Soseska bo omogočala tudi varno parkiranje v podzemnih garažah. Večjim stanovanjem (nad 70 kvadratnih metrov) bosta pripadali dve parkirni mesti, manjšim pa eno.

Prostorna in sodobno zasnovana stanovanja so med najbolj iskanimi v prestolnici – tudi zaradi cene, ki je v povprečju okrog 4500 evrov/m2.

ŠMARJE NAD KOPROM

Idilična okolica, ki obdaja rezidenco Murva, je že sama po sebi prvi razlog, zakaj je to idealna lokacija za bivanje. Lokacija je obkrožena s čudovito naravo, avtohtonimi oljčniki in slikovitimi vinogradi.

Sosesko sestavlja 44 stanovanj v štirih vilablokih in 16 vil z bazeni, ki bodo izdelane do poljubne gradbene faze. Rdeča nit načrtovanja se kaže v iskanju kakovosti in lahkotnosti bivanja, kar se odraža v umestitvi projekta v prostor, predvsem pa v oblikovanju tlorisov prostorov. Dovršeno so oblikovane in zasnovane tudi zunanje površine, ki so namenjene druženju ljudi.

Vrstne hiše so namenjene predvsem zahtevnejšim kupcem: premišljenost, dovršenost in prestiž so bili vodilo celotnega načrtovanja. Bivalni del bo urejen v dveh nadstropjih. V kletnem delu je predviden večnamenski prostor, ki ga bo vsak lastnik uporabil v skladu z lastnimi potrebami.

BOVEC

Naselje Biseri Soče je v zelenem okolju Bovca – obdano z gorami in tik ob vznožju mogočnega Kanina zagotavlja edinstveno doživljanje prostega časa.

Za stalno ali kot turistični apartma za popoln odklop – v naselju bo na voljo 26 apartmajev v velikosti od 49,9 do 102,4 kvadratnega metra, ki bodo zasnovani za najvišje udobje tudi za najzahtevnejše stranke. Vse enote bodo imele veliko teraso z možnostjo postavitve masažne kadi, z enim najlepših razgledov v dolini Soče. Tloris je bil skrbno zasnovan, pri gradnji pa uporabljajo izključno materiale najvišje kakovosti. To je tudi zagotovilo za vrhunsko udobje in brezskrbnost.

Naselje je zasnovano tako, da boste lahko okusili pristnost življenja v neokrnjeni naravi. Nedvomno pa boste tukaj lahko dobro izživeli tudi svojega športnega duha; v bližini je ogromno možnosti za pohodništvo, kolesarjenje in vodne športe na prečudoviti reki Soči – od kajaka, raftinga do kanjoninga. Okolica naselja ponuja tudi možnosti za ribolov, plezanje, jadralno padalstvo in še vrsto drugih bolj adrenalinskih dejavnosti.

HRVAŠKA

Umag – Garden Palace Resort

V sklopu turističnega resorta so na voljo za prodajo popolnoma opremljeni apartmaji različnih velikosti in pripadajoča parkirna mesta v garaži.

Garden Palace Resort je pravo mesto v malem, saj ima vse, kar potrebujete za popolno brezskrbno bivanje – v njem so namreč tudi restavracija, bar in vrt z bazenom.

Apartmaji imajo tudi čudovite terase s pogledom na morje, manjše lože ali pa francoske balkone. Glavna prednost izjemnega naselja je nedvomno tudi njegova lokacija z neposrednim dostopom do morja in plaže. V bližini je tudi vsa pomembna infrastruktura. Poleg tega pa je Garden Palace Resort popolno izhodišče za različne izlete – od slikovitega Rovinja je oddaljen le 70 km, na kavico v Trst pa se lahko zapeljete le v 30 minutah vožnje. Zdaj ko so meje odprte, je gibanje še lažje.

Napovedujemo:

LJUBLJANA

Ob vznožju Rožnika nastaja nova izjemna soseska Pod hribom, ki bo vključevala sedem večstanovanjskih objektov, s 111 stanovanji različnih velikosti, od približno 58 do 133 kvadratnih metrov, ki bodo vključevala tudi zunanje površine. Po mnenju investitorjev gre za enega najboljših in najbolj zaželenih projektov v Ljubljani.

NOVA GORICA

Odprte so rezervacije za še en stanovanjski dragulj v osrčju zahodne Primorske, natančneje v Novi Gorici. Lokacija na Prvomajski ulici omogoča čudovite poglede na okoliško naravo in hiter dostop do avtoceste, kar je lahko ključno pri iskanju novega doma.

Majske poljane obsegajo različne velikosti stanovanj z vključeno zunanjo površino, shrambo in parkiriščem. Objekti so moderni in sodobno zasnovani s funkcionalno razporejenimi stanovanji, do katerih lahko stanovalci dostopajo z dvigali. Poskrbljeno bo za najvišjo raven bivanja.

Ta poslovno-stanovanjski projekt se bo gradil v središču Nove Gorice in bo vključeval 75 enot, ki bodo zajemale različno velika stanovanja, od 31 do 71 kvadratnih metrov, ter poslovne prostore. Stanovanja bodo ponujala funkcionalne razporeditve, tlorise in zunanje površine. Končanje gradnje je predvideno za leto 2025, okvirna cena pa bo 3000 evrov na kvadratni meter.

AJDOVŠČINA

V Ajdovščini bodo gradili sodobno zasnovano stanovanjsko sosesko Rezidenca Papillon. V dveh objektih bo skupno 66 stanovanj, ki bodo naravno osvetljena in osončena. Vsa stanovanja bodo imela urejene zunanje bivalne površine v obliki lož, pripadajoče shrambe in parkirna mesta. Velikost stanovanj je od 47,38 do 113,84 kvadratnega metra (z vključenimi ložami in/ali terasami), s povprečno ceno 2525 evrov na kvadratni meter (z vključenim DDV). Vseljiva bodo predvidoma marca 2025.

* Potencialne stranke trenutno obveščamo o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta mogoča, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje, torej ko bodo izpolnjeni zakonski pogoji za sklepanje prodajnih pogodb v smislu 5. člena ZVKSES, zato tudi cene posameznih stanovanj še niso objavljene.

