Je vaš otrok pripravljen na samostojno finančno pot? Tu so 4 nasveti!

1. Kako določiti ravno pravo mero samostojnosti

2. Določite primerno žepnino

3. Otroka naučite varčevanja in spremljanja financ

4. Poskrbite za varnost na spletu

Se spomnite, kako je vaš malček naredil prvih nekaj metrov s kolesom brez pomožnih kolesc ali ko je prvič pojedel zeleno solato? To so male zmage, ki si jih boste zapomnili za vedno! Kaj pa trenutek, ko otrok prvič sam privarčuje za najljubšo čokolado? Pride čas, ko moramo otroke naučiti malce bolj resnih veščin za življenje, a vseeno ne smemo pozabiti, da mora biti tudi takšno učenje zabavno. Kako torej ubrati pravo pot ter otroka naučiti varčevanja in pomena odgovornega ravnanja z denarjem? Za vas smo pripravili nekaj zanimivih nasvetov.Kolikokrat ste v svojem otroštvu slišali rek »Denar ne raste na drevesu«? Najbrž neštetokrat, starši pa so ga izrekli predvsem takrat, ko so nam želeli povedati, da v trgovini ne moremo kupiti prav vsega, kar si želimo. Otrok mora vedeti ravno to: starši morajo za denar delati, ta pa se v denarnici ne pojavi magično. Če želite, da otrok to zares razume, ga lahko za kakšno urico vzamete v službo in mu pokažete, kakšno je vaše delo. Tako bo bolje razumel, od kod prihaja denar in zakaj ga moramo ceniti.Prav tako lahko skupaj obiščete trgovino. Za nakup postavite mejo – recimo 20 evrov – in zapišite spisek potrebščin, denarnico pa prepustite otroku. V košarico lahko umesti le izdelke, ki so na nakupovalnem listku, z ostankom drobiža pa lahko kupi kaj zase. Tako bo videl, kako pomembno je spretno ravnanje z denarjem, saj bo na koncu tudi nagrajen. Ko je otrok dovolj star in samostojen, lahko nakupe opravlja sam. Takšni prvi koraki pomagajo, da otrok bolje razume, koliko dobi za določeno vrednost.Otrokovo samostojnost lahko povečate tudi, če mu uredite prvo kartico za plačevanje. Verjemite, čisto bo navdušen! Če želite vseeno spremljati njegovo porabo in varčevanje, je prava izbira kartica mBills Mastercard© Mini , ki je namenjena vsem mlajšim od 18 let. Starši lahko nastavijo poljubno vrednost limita, otrok pa nato poljubno določa svoje limite (dnevni limit, limit za dvige na bankomatu in spletna plačila), a največ do zneska, ki so mu ga določili starši. Otrok je o vsaki transakciji obveščen s potisnim sporočilom, do porabe na otroški kartici pa lahko z aplikacijo mBills dostopajo tudi starši. Tako se otrok pripravi na samostojno finančno pot, starši pa še vedno opravljajo pomembno mentorsko vlogo. In kaj je najboljše? Za uporabo kartice mBills Mastercard© Mini ni potreben obisk banke ali odpiranje bančnega računa ter prijava na FURS. Starši lahko kartico za otroka naročijo z le nekaj kliki v aplikaciji mBills!Veliko staršev se sprašuje, kako določiti primerno žepnino – in res ni tako enostavno. Seveda je veliko odvisno od starosti otroka, nekaj pa tudi od tega, kaj želite z žepnino doseči. Če je žepnina namenjena le za otrokove želje, kot so sladkarije in nove igrače, zagotovo ne sme biti previsoka, če pa želite z njo otroka naučiti ravnanja z denarjem, lahko otroku namenite tudi nekoliko večjo vsoto.A ne skrbite, večja vsota nikakor ni namenjana razsipanju, ampak ravno nasprotno. Najprej določite, katere stroške je po vašem mnenju smiselno prepustiti otroku. Če ima recimo vaš najstnik naročnino za telefon v vrednosti 15 evrov, avtobusno vozovnico v vrednosti 25 evrov in vadnino za košarko za 50 evrov mesečno, v njegovo žepnino vštejte vse skupaj. Tako se bo naučil, kako smiselno razporediti sredstva čez celoten mesec, dobro pa bo vedel, da žepnine v celoti ne bo mogel nameniti le za želje.Se na tej točki sprašujete, ali je žepnino otroku bolje dajati mesečno ali tedensko? Z mesečno žepnino lahko otroka naučite bolje upravljati denar na malce daljši rok. Če jo bo prejemal le enkrat mesečno, bo dobro vedel, da jo mora prihraniti še za ves mesec. Dodatno pravilo je lahko tudi, da žepnino nakažete vedno na isti datum v mesecu, vedno v enakem znesku, ki pa ne sme biti vezan na otrokov uspeh ali dosežke. Mesečno žepnino z lahkoto nakažete, če ima vaš otrok kartico mBills Mastercard© Mini, kadarkoli pa mu lahko nakažete tudi dodaten denar za šolski izlet ali nujen nakup.Kako dobro vaš otrok pozna razliko med željami in potrebami? Pomembno je, da razlikuje med potrebami, ki vključujejo osnovne dobrine, brez katerih ne moremo živeti, in željami, ki vključujejo vse dodatke. Razliko lahko ponazorite s preprostim primerom: kosilo je nujna, osnovna potreba, sladica na koncu obroka pa je seveda le želja. Najprej moramo z denarjem zadovoljiti vse nujne potrebe, s preostankom denarja pa si lahko privoščimo tudi tisto, kar si dodatno želimo. A za izpolnitev želja je treba varčevati. Kako torej začeti?Če otroku rečete, naj varčuje – ne da bi razložili, zakaj točno –, se mu bo varčevanje najbrž zdelo povsem nesmiselno. Zakaj bi varčeval, če pa mu je vse na voljo? Prav zato je smiselno, da skupaj določite cilj. Če si vaš otrok izjemno želi nove video igre, ki stane 30 evrov, skupaj preračunajte, koliko denarja od žepnine mora tedensko dati na stran. Če na teden prihrani pet evrov, bo igro lahko kupil že po šestih tednih. Tako se bo želja po varčevanju zagotovo povečala!Otroku lahko pojasnite tudi, da vsega privarčevanega denarja nikakor ne sme uporabiti le za en nakup. Vedno mora imeti zlato rezervo. Kako pa ga motivirati, da ohranja prihranke? Povejte mu, kako ste vi s svojimi prihranki kupili svoj prvi avto, kako ste s prihranki pri 18 letih odšli na svoje prvo potovanje z letalom, kako ste s privarčevano žepnino kupili svojo prvo električno kitaro. Poskrbite, da ga z zgodbami navdušite. Če ima vaš otrok mBills Mastercard© Mini , lahko v svoji mBills denarnici ustvari Šparovček in spremlja, kako prihranki rastejo. Za želeni cilj si lahko sam določi ime Šparovčka, izbere sliko, ki ga bo motivirala pri varčevanju, in določi želeni znesek ter časovni okvir varčevanja.Otroci dandanes veliko časa preživijo na spletu, kjer klepetajo s svojimi prijatelji, igrajo različne igre, ponuja pa se jim tudi ogromno priložnosti za nakupe. Pri tem morate biti še posebej pazljivi, saj lahko vaš otrok tudi nevede po spletu naroči marsikaj. Če uporablja vaš računalnik, zato prej poskrbite, da z naprave izbrišete podatke svoje kreditne kartice in jo raje vpišite vsakič posebej. Otrok lahko čisto po pomoti naroči nepotrebne stvari, vi pa ste tako ob denar kot tudi ob živčke.Če pa ima otrok na voljo svoje plačilno sredstvo, ga najprej naučite osnov varnega spletnega nakupovanja. Ko otrok po spletu nakupuje prvič, mu pomagajte pri izpolnjevanju podatkov, skupaj preverite legitimnost spletne strani in mu priporočite varne spletne trgovine. Vaši najmlajši pri prvih korakih na samostojni finančni poti zagotovo potrebujejo motivacijo, vaše zaupanje, nasvete in zanimiv pristop k učenju. Eden izmed sodobnih načinov spoznavanja finančnega sveta je tudi kartica mBills Mastercard© Mini, ki otroku na sodoben in slikovit način omogoča odgovorno ravnanje z denarjem, varčevanje in upravljanje financ.