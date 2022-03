Jedrska energija ni varna, menijo v Vesni

Vsako vojno v Vesni razumejo kot poraz človeštva, je dejala sopredsednica stranke Urša Zgojznik, a opozorila, da sta pred nami dve krizi, ki se bosta krepili in se stapljali v nove. Ena je vojna v Ukrajini, človeška in humanitarna katastrofa, z grožnjo spopada z jedrskim orožjem, pred katero si še vedno zatiskamo oči. Še vedno pa je tu tudi podnebna kriza.

Obe krizi sta močno povezani z rabo fosilnih goriv. »Tu si moramo naliti čistega vina. Slovenija je samostojna država in želimo, da se tako tudi obnaša. Prenehajmo biti odvisni,« pravi Zgojznikova.

Uroš Macerl, drugi sopredsednik Vesne, je znova opozoril na »problem napačne in zgrešene energetske politike«. »V Sloveniji moramo do temeljev spremeniti razvoj v odvisnosti od fosilnih goriv ter do temeljev spremeniti dojemanje jedrske energije kot čistega in varnega energenta. Ko so jedrske elektrarne enkrat zgrajene, so zgrajene za dobo vsaj 50 let in nihče, nobena vlada in nobena politika, ne more garantirati stabilnega, varnega okolja na ozemlju katerekoli države na svetu v naslednjih 50 letih,« v času, ko so ruske sile v Ukrajini zasedle jedrske elektrarne, v eni pa je tudi gorelo, opozarja Macerl.

V Vesni pravijo, da bi morali več vlagati v obnovljive vire in omrežja. FOTO: Črt Piksi/Delo

»Odgovor slovenske politike na krizo zaradi odvisnosti, je jedrska elektrarna čez 20 let in plinski terminal. Istočasno pa nam sije sonce, ki nam sije zastonj. V Sloveniji imamo v Evropi najboljše razmerje med velikostjo streh in prebivalcem, v izkoristku trajnostnih virov pa smo najslabši. Na Slovenskem stojijo elektrarne, ki se ne morejo priklopiti na distribucijsko omrežje. Zato zahtevamo takojšnje investiranje v energetsko omrežje, ki bo omogočalo, da bomo izkoristili solarno energijo,« še pravi Macerl.

Klemen Belhar, sopodpredsednik Vesne, pa je povedal, da so pripravili pobudo, ki jo bodo poslali vsem opozicijskim strankam, ki se v glavnem ukvarjajo le z enim imenom in priimkom. Ena od ključnih točk bo prav energetsko vprašanje.

V Ukrajini normalno v nenormalnosti

Medtem je predstavitev razmer v Ukrajini pripravil tudi generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Mariano Grossi. Kot je povedal, so iz IAEA poslali pobudo tako ukrajinski kot ruski vladi, da opravijo pregled v elektrarnah. Dobavne verige za vse, kar potrebujejo jedrske elektrarne za delovanje, so prekinjene, vendar v IAEA vedo, kaj potrebujejo.

Jedrske elektrarne v Ukrajini so sicer varne, delujejo normalno v povsem nenormalnih razmerah. To ne more trajati še dolgo, pravi Grossi, čeprav do zdaj ni bilo nobene okvare ali nesreče in nobenega izpusta radioaktivnih snovi. Se pa dnevno dogajajo različne »epizode«, kot se je izrazil Grossi, te objavljajo na spletni strani.