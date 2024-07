Jelena Virant Burnik nova informacijska pooblaščenka

Državni zbor je na redni seji za informacijsko pooblaščenko brez razprave s 57 glasovi za imenoval Jeleno Virant Burnik. Sedem poslancev SDS je bilo proti. Zdajšnja vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora pri Informacijskem pooblaščencu bo petletni mandat nastopila z 18. julijem.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je prepričana, da je Jelena Virant Burnik zaradi strokovnosti, dosedanjih izkušenj in vizije primerna za vodenje državnega organa, »katerega poslanstvo je zaščititi ljudi in njihove pravice, s tem pa zakonito in transparentno delovanje države«, je v obrazložitvi predloga kandidatke pred glasovanjem dejal generalni sekretar urada predsednice Jan Kovačič.

Jelena Virant Burnik se po mnenju predsednice zaveda številnih izzivov pri varovanju osebnih podatkov v obdobju digitalizacije in umetne inteligence. Poleg tega se zavzema za življenjske, a vselej strokovne rešitve, utemeljene na zakonodaji ter spoštovanju pravice do varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja. Poudarja tudi pomen krepitve preventivne vloge in jasnega komuniciranja z javnostjo, zavezanci ter drugimi, je dejal Kovačič.

Predsednica je Jeleno Virant Burnik za informacijsko pooblaščenko DZ predlagala po preučitvi prijav, temeljitem razmisleku in pogovorih z vodji vseh poslanskih skupin. Upoštevala je tudi poročilo petčlanske komisije, ki je opravila pogovor s prijavljenimi, saj je želela odločitev »sprejeti čim bolj objektivno, neodvisno in na temeljih strokovnosti in kompetentnosti, ki so nujni za opravljanje poslanstva informacijskega pooblaščenca«.

Kdo je nova informacijska pooblaščenka? Jelena Virant Burnik je od leta 2018 vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora pri Informacijskem pooblaščencu. Ukvarja se predvsem z varstvom osebnih podatkov pri sodobnih informacijsko komunikacijskih storitvah in digitalnem marketingu, čezmejnim sodelovanjem nadzornih organov, prenosi podatkov v tretje države ter certificiranjem in aktivnostmi dvigovanja zavedanja o varstvu osebnih podatkov, izhaja iz predstavitve na spletni strani pooblaščenca. Informacijskega pooblaščenca, ki se mu je pridružila leta 2008, je kot državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov zastopala v številnih telesih, delovnih skupinah in projektih, med drugim v delovni skupini iz člena 29, pri Svetu Evrope, delovni skupini za digitalno izobraževanje pri Svetovni skupščini za zasebnost ter Svetu za varno rabo interneta. Leta 2007 je diplomirala na ljubljanski fakulteti za družbene vede, leta 2008 pa je zaključila magistrski študij regulacije komunikacij na London School of Economics and Political Science v Veliki Britaniji. Doktorski naziv je leta 2019 pridobila na fakulteti za družbene vede z disertacijo na temo regulacije vedenjskega oglaševanja z vidika pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

Informacijski pooblaščenec je imenovan za pet let in je lahko še enkrat ponovno imenovan. Funkcijo informacijske pooblaščenke je do sedaj dva mandata opravljala Mojca Prelesnik, ki ji zdajšnji mandat poteče 17. julija. Za tem bo prevzela vodenje Slovenske tiskovne agencije.