Jutarnji list o plačah premierov: Orbán je na vrhu EU, Golob tretji od spodaj

Kot smo že poročali, je hrvaška vlada pod vodstvom Andreja Plenkovića sklenila zvišati plačne osnove za državne uradnike in funkcionarje. Uradnikom se bo plačna osnova povečala za 83,45 odstotka, predsedniki države, vlade in parlamenta pa bodo že avgusta dobili približno 2500 evrov oziroma 70 odstotkov višjo plačo kot julija.

Zvišanje plač ministrom, poslancem in državnim uradnikom, ki bo proračun dodatno obremenilo za slabih deset milijonov evrov na leto, je hrvaška javnost večinoma pričakala z neodobravanjem. Hrvaški dnevnik Jutarnji list pa je primerjal letne bruto plače predsednikov vlad držav članic Evropske unije s povprečnimi bruto plačami njihovih državljanov in prišel do zanimivih izsledkov.