Jutri o razrešitvi Uroša Urbanije: Računam na vseh 17 glasov podpore

Za jutri je ob 14. uri sklicana izredna seja sveta zavoda, na kateri naj bi nova uprava svetnike seznanila z zatečenim stanjem stvari in svojimi prioritetnimi kratkoročnimi načrti ter tudi glasovanje o razrešitvi vršilca dolžnosti direktorja TV Slovenija Uroša Urbanije.

Kot je v utemeljitvi seje sklica seje zapisal predsednik sveta Goran Forbici je vodstvo v skladu s 16. členom zakona o RTV Slovenija predlog posredovalo prejšnjo sredo, 16. avgusta, in svet zaprosilo, naj o soglasju odloči v petnajstih dneh.

Na RTV Slovenija glede tega postopka doslej niso želeli komentirati, je pa Urbanija čivknil, da je Zvezdan Martić še kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja proti njemu sprožil postopek izredne odpovedi. »Najbolj bizaren pa je razlog. Ker sem dolgoletni pomočnici za finance, ki je bila to v času najmanj petih direktorjev na TVS že 25 let, marca 2023 dal nekaj pooblastil. Da je stvar še bolj bizarna: Martić trdi, da tega ni dovolil Andrej Grah Whatmough,« je zapisal Urbanija, ki bi nam je danes pojasnil, da gre za edini očitek, ki pa nikakor ni resničen in zato »pričakujem, da me bodo soglasno podprli - vseh 17 svetnikov«.

Kako bo ravnal v primeru njegove razrešitve pa ni želel odgovoriti, a ker je nova uprava že objavila razpise za mesta direktorjev televizije, radia in digitalnih vsebin je pričakovati, da bi ga v tem primeru nadomestili z drugim vršilcem dolžnosti. Rok za prijavo se izteče 8. septembra.

Na vprašanje, ali se bo prijavil tudi Urbanija, pa je odgovoril, da še ne ve.