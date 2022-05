Južni sosedi se že kolca po Janševi vladi

V nadaljevanju preberite:

Hrvaška vlada Andreja Plenkovića, ki je pred volitvami odkrito navijal za novi mandat Janeza Janše na čelu slovenske vlade, je doživela hladen tuš. Bodoče koalicijske partnerice so v koalicijski sporazum zapisale stavek, da bo Slovenija reševala odprta bilateralna vprašanja s Hrvaško v duhu dobrih sosedskih odnosov in se prioritetno posvetila implementaciji razsodbe arbitražnega sodišča med obema državama iz leta 2017.

V Plenkovićevi vladi se bojijo, tako je bilo mogoče brati tudi v hrvaških medijih, da bo nova slovenska vlada spremenila slovensko politiko do Hrvaške in se odmaknila od zunanje politike vlade Janeza Janše, s katero so bili v Zagrebu zelo zadovoljni. Predvsem zato, ker Janša, ki se je pogosto srečeval s Plenkovićem, nikoli ni omenjal implementacije arbitražne razsodbe. Janša, arhitekt in s svojim kabinetom glavni nosilec politike do Hrvaške, je namreč vztrajal pri stališču, ki je bilo zelo blizu hrvaškemu, da je mejni spor med državama mogoče rešiti bilateralno, mimo implementacije arbitražne razsodbe.

»Zaradi vedno znova delikatnih odnosov med Slovenijo in Hrvaško, ki so bili skovani pod nesrečno zvezdo že od samega začetka, smo lahko zadovoljni s tem, da so na zadovoljivi ravni,« meni nekdanji zunanji minister Ivo Vajgl.