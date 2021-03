Kadrovske menjave na čelu koordinacijskega odbora za državne proslave

Bojan Pograjc bo organiziral proslave. FOTO: Marko Feist/Delo

Vlada je na današnji dopisni seji z mesta predsednika koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve razrešila Boža Predaliča in namesto njega na čelo odbora imenovala državnega sekretarja za vojaške, obrambne in zunanje zadeve v kabinetu predsednika vlade, so sporočili z vlade.Kot so pojasnili, je bilo to potrebno zaradi sprememb v sestavi vlade. Vlada je Predaliča v začetku februarja namreč imenovala za državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve.