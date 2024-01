Kaj je vodstvu NSi glede kandidature sporočila Ljudmila Novak?

Pred začetkom dvodnevnega posveta vodstva NSi so se vrstila pričakovanja in napovedi, kakšna bo odločitev Ljudmile Novak o ponovni kandidaturi za evropsko poslanko. Neuradno je slišati, da jo je že sporočila, a kaj se je odločila, včeraj nihče od navzočih še ni želel povedati. Tudi sama se ni odzvala na naše sporočilo. Odločitev je tako mogoče pričakovati danes. Kaj je vendarle znanega?

Večkrat je bilo v stranki do zdaj mogoče slišati, da si želijo najmočnejše možne liste, zato je bilo glede na njihove interne javnomnenjske ankete slišati dvom o ponovni postavitvi Ljudmile Novak na čelo liste za evropske volitve. Včasih so ji člani namreč zamerili tudi njeno kritično držo do Janševe SDS, a širša javnost – če pogledamo javnomnenjske ankete, ki jih za Pop TV in Dnevnik izvajata Mediana in Ninamedia – je to njeno držo nagrajevala in jo uvrščala na vrh najbolje ocenjenih politikov.

Neuradno se je omenjalo, da bi svojo kandidaturo lahko pogojevala s prvim mestom na listi, kjer pa vse večji del interne javnosti že od jesenskega posveta vidi predsednika stranke Mateja Tonina. A če bo v takšno kandidaturo privolil, utegne v primeru neuspeha ogroziti svojo funkcijo na čelu stranke. Članstvo bi gotovo zahtevalo odgovornost. Tveganje pa predstavlja tudi njegova morebitna izvolitev, saj bi se vodenje stranke s tako močnim terenom, kot ga ima NSi, dolgoročno lahko izkazalo za težavno.

Novakova je kot kandidata, ki bi ga sama podprla kot nosilca, navedla tudi vodjo poslancev in podpredsednika stranke Janeza Ciglerja Kralja, a nam je ta – ko smo ga o tej opciji spraševali med evidentiranjem kandidatov – odgovoril, da se v celoti posveča vodenju poslanske skupine.

Poleg navedenih se je kot možne kandidate, ki bi pomagali pridobivati glasove, omenjalo tudi poslanca Jerneja Vrtovca – a ne kot nosilca – ter župana občine Sveta Trojica Davida Klobaso, predsednico podmladka NSi Katja Berk Bevc, ljubljansko mestno svetnico Mojco Sojar in občinsko svetnico na Ravnah na Koroškem Mojco Erjavec.

Znano je, da je Tonin že pred mesecem k sodelovanju in oblikovanju skupne liste povabil SLS in Anžeta Logarja oziroma njegovo Platformo sodelovanja, a so njegovo ponudbo v obeh zavrnili. Neuradno je slišati, da naj bi SLS zavrnila celo tri mesta na listi, ki so jim bila ponujena, in se odločili za samostojen nastop s Petrom Gregorčičem, profesorjem na ljubljanski strojni fakulteti, kot nosilcem liste. Upravni odbor Platforme sodelovanja naj bi o tem, ali bo kdo od članov nastopil na evropskih volitvah, predvidoma razpravljal prihodnji ponedeljek. Logar pa je za Sobotno prilogo Dela svojo kandidaturo že izključil.

Kaj bodo ločeni nastopi strank na desnici pomenili za delitev mandatov – na zadnjih dvojih volitvah je SLS nastopila ali s SDS ali NSi –, še ni jasno, a edina do zdaj opravljena javnomnenjska raziskava, ki jo je za eno od strank opravila Ninamedia, kaže, da bi izvisela prav najmanjša članica Evropske ljudske stranke, to je SLS.