Kaj pomeni status začasne zaščite za Ukrajince

Na policijskih postajah in upravnih enotah je do srede vložilo prošnjo za začasno zaščito v Sloveniji več kot 8000 državljanov Ukrajine (ni znano, koliko prošenj je podvojenih), 757 posameznikov je prejelo pozitiven odgovor. Kakšne so – vsaj na papirju – pravice ljudi z začasno zaščito in v čem je razlika v primerjavi s statusom mednarodne zaščite, so nam pojasnili na uradu za oskrbo in integracijo migrantov ter na ministrstvu za notranje zadeve.