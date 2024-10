Kaj pravi koalicija na odločitev predsednice

Urad predsednice republike Nataše Pirc Musar je o odločitvi, da bo za novega guvernerja predlagala Toneta Ropa, najprej obvestil Roberta Goloba, od katerega ni bilo odziva, smo izvedeli neuradno.

Nato so o odločitvi glede izbire obvestili vseh sedem kandidatov, poslanske skupine ter še javnost.

Kako se bo predsedničino prvo pomembnejše kadrovsko glasovanje končalo – kmalu jo namreč čaka še izbira novega varuha človekovih pravic –, ni mogoče napovedati. To bo dejansko pokazalo glasovanje v državnem zboru, ki je tajno.

Predsednica se je odločila, poudarjajo v uradu, da bo kandidata izbrala po strokovnosti in usposobljenosti, ne pa glede na izvoljivost; to je sicer nakazovala tudi v pogovorih s predstavniki poslanskih skupin. Preštevanje koalicijskih glasov je sicer kazalo, da ima zagotovljeno podporo edina ženska med kandidati Saša Jazbec.

In prvi komentarji koalicije? Pred petimi dnevi je Nataša Avšič Bogovič, vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda, za Delo izjavila naslednje: »V poslanski skupini Svoboda podpiramo guvernersko kandidaturo zdajšnje državne sekretarke na ministrstvu za finance mag. Saše Jazbec. Koalicijski partnerici, poslanski skupini SD in Levica, pa sta nam v odzivu na našo podporo sporočili, da je kandidatka Jazbec tudi zanju sprejemljiva izbira.« Danes so po objavi predloga predsednice zapisali, da jih je njena odločitev presenetila, »saj smo tako kot največja poslanska skupina kot tudi koalicija svojo podporo jasno in javno izrazili kandidatki mag. Saši Jazbec.«

Iz SD je v prvem odzivu na izbiro Toneta Ropa slišati, da je »šla podpora poslanske skupine Saši Jazbec, in se s predsedničinim predlogom, ki je bil danes poslan v državni zbor, to ni spremenilo«.

»V Levici smo po prvem krogu pogovorov privolili v koalicijsko usklajen predlog – Sašo Jazbec. O predlogu predsednice se bomo v poslanski skupini in stranki pogovorili do glasovanja, enako pričakujemo tudi v koaliciji,« pa nam je sporočil vodja poslanske skupine te stranke Matej T. Vatovec.