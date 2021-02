Kako posneti najboljši video?

1. Svetloba, veliko svetlobe!

2. Pripravite dobro kuliso ali ozadje

3. Pravilno nastavite nastavitve mobitela

4. Brez tresenja!

5. Zvok je pomemben!

6. Narišite si nasmeh na obraz – snemanje se začenja!

7. Snemajte več manjših segmentov

8. Spoštujte pravilo tretjine!

9. Zdaj pa – montaža!

10. In na koncu – objava!

Mate 40 PRO – kralj videa

Če iščete najboljši mobitel za snemanje videov, razmislite o Mate 40 Pro, Huaweievem daleč najzmogljivejšem telefonu do zdaj. Idealen za snemanje dobrih videov. Poganja ga čip Kirin 9000 5G, ki telefon spremeni v napravo izjemne zmogljivosti. Aplikacije se odpirajo bliskovito in delujejo brezhibno, ponaša pa se tudi s fantastično kamero. Raven podrobnosti, natančnost reprodukcije barv in dinamični razpon so na vrhunski ravni, zmogljivost pri slabi osvetlitvi pa odlična.



Ima širok razpon goriščnih razdalj – od ultra široke leče prek glavne kamere z izjemno velikim senzorjem s 50 milijoni slikovnih točk in laserskim samodejnim ostrenjem pa vse do periskopske leče z optičnim petkratnim zoomom in optično stabilizacijo. Napredni sistem kamer je izdelan v sodelovanju z Leico.



FOTO: Huawei Steady Shot, medtem ko XD Fusion HDR Video zagotavlja enakomerno ekspozicijo tudi pri ekstremnih kontrastih osvetlitve. Tukaj sta tudi napredni funkciji Tracking Shot in Story Creator, ki omogočata kinematografske učinke. Tudi glasba v ozadju, filtri in učinki se lahko preprosto dodajo.



Ultra širokokotna kamera telefona Huawei Mate 40 Pro ponuja še širše vidno polje, bogatejše detajle, izboljšano zmogljivost pri slabi osvetlitvi in algoritme za korekcijo deformacij, s čimer uporabnikom omogoča snemanje prostranih pokrajin ali mestnih panoram. Cine širokokotna kamera omogoča zvesti prikaz z visoko ločljivostjo, medtem ko je kakovost fotografij dodatno izboljšana s samodejnim ostrenjem Full Pixel Octa PD, s katerim so objekti na fotografijah še ostrejši.



Za izboljšano korekcijo deformacij na obrazih, telesih in udih poskrbi ultra širokokotna leča, ki se večkrat izkaže za uporabno. Huawei Mate 40 Pro vključuje periskopsko telefoto kamero, ki podpira hibridni 10-kratni zoom in digitalni 50-kratni zoom, medtem ko kamera za selfije Ultra Vision s podporo za snemanje z ločljivostjo 4K in možnostjo snemanja v enem od treh dostopnih vidnih polj zagotavlja še višjo raven posnetih selfijev in videoposnetkov.



Baterija se ponaša z zmogljivostjo 4400 mAh. Naprava je opremljena s polnilcem z močjo 66 W, ki v samo 30 minutah napolni prazno baterijo do 86 odstotkov. Telefon ima stereozvočnike, ki omogočajo izvrstno zvočno zmogljivost.

Potrebujete vsebino, ki bo občinstvo pritegnila, zabavala in informirala, in prav videovsebine so najboljši medij, s katerim lahko to dosežete. Po statistiki si 55 % ljudi vsak dan ogleduje videoposnetke na spletu, prav ti pa ustvarijo tudi do 1200 % večji delež od besedil in fotografij skupaj.Na srečo imajo naši mobiteli odlične kamere in posnetki, posneti z njimi, bodo dobre kakovosti, primerni za objavo na družbenih omrežjih. Na voljo vam je veliko preprostih pripomočkov za ustvarjanje videov, s pomočjo nekaterih dodatkov med snemanjem pa bodo vaši videoposnetki videti profesionalno!Za začetek je pomemben scenarij! Opredelite, koga želite zabavati s svojim videom in kaj želite doseči. Poiščite navdih, bodite ustvarjalni, vnesite v izdelek čustva, ki bodo vaše občinstvo pritegnila, in nato idejo prespite. Popolno bi bilo, če lahko začnete snemati zjutraj, saj je svetloba takrat »najmehkejša«. In prav to je ključen element kakovostnega videa!Osvetlitev res poskrbi za veliko razliko – tudi če ste upoštevali vsako podrobnost, je lahko video videti amaterski in povprečen, če je vir svetlobe prešibek. Sonce je eden od najboljših virov svetlobe za video, zato je dobro snemati poleg okna.Najboljše posnetke boste dobili zjutraj ali zvečer, ko je svetloba »mehkejša«. Opoldanska svetloba, ki prihaja neposredno iznad glave, bo vrgla ostre sence na obraze vaših subjektov, zato se temu vsekakor izogibajte. Če pa ste se že odločili, da boste snemali sredi dneva, boste najboljše rezultate dosegli na oblačen dan ali v zasenčenem prostoru.Najboljša so preprosta, enobarvna ozadja. Uporabite lahko zid, dekor ali zaveso, velik papir ali tapeto. Objekt snemanja obvezno odmaknite nekaj metrov od ozadja, da se izognete sencam. Izogibajte se tudi odsevnim ozadjem, kot je okno, da ne bo vidna tudi naprava, s katero snemate. Odvisno od teme ali namena videa lahko ustvarite »prizorišče« v profesionalnem okolju, kjer delate, npr. v domači pisarni, ali prostoru, kjer preživljate prosti čas, npr. v kuhinji ali dnevni sobi.Uporabite kamero na zadnji strani telefona, saj kakovost sprednje kamere na večini telefonov ni dovolj dobra. Snemajte v vodoravnem položaju, saj bo tako posnetek videti dobro na večjihnapravah, ne samo na zaslonih telefona. Če ima vaš telefon funkcijo, ki omogoča prikaz rešetke na zaslonu (grid), jo uporabite. Tako boste lahko telefon držali v ravnini in se izognili nagnjenim posnetkom.Tresoči posnetki bodo zmanjšali vtis profesionalnosti. Tresenja ne čutimo radi, še manj pa ga radi gledamo. Kamero morate držati povsem mirno oziroma je sploh ne smete držati. Namesto tega uporabite stativ ali pa mobitel položite na trdno površino ali stojalo. Nekatere kamere imajo v mobitelu že vgrajeno stabilizacijo, ki jo lahko uporabite med snemanjem. V Stock_footagu lahko najdete brezplačne posnetke za svoje videoposnetke, s katerimi lahko popravite izdelek, v dodatno pomoč pa so vam lahko tudi določene programske opreme za stabilizacijo.Kakovost zvoka je zelo pomembna. Čeprav lahko danes kamere v mobitelu omogočajo vrhunsko ločljivost 4K, zaradi česar je posnetek ob uporabi stabilizatorja slike videti profesionalen, pa si je večina ljudi pripravljenih ogledati tudi video, ki ni posnet v HD-ju ali je celo malo zrnast. A če je zvok nejasen, boste v hipu izgubili njihovo pozornost, videa pa si zelo verjetno niti ne bodo ogledali do konca. Če boste pogosteje snemali, si vsekakor kupite dober mikrofon, med snemanjem pa ga postavite bližje objektu in pazite na hrup v ozadju, ki se bo ob uporabi mikrofona slišal še bolj.Bodite vedri, nasmejani in pazite na držo. Slaba drža se na kameri hitro opazi. Ne prekrižajte rok, saj s tem nakazujete zaprtost. Govorite počasi in jasno, če pa ste živčni, vzemite v roke kakšen predmet. Če ne boste povsem zadovoljni sami s sabo, vadite in odpravljajte svoje napake.Veliko lažje je snemati krajše posnetke, saj se boste tako lažje osredotočili na besedilo. Naredili boste manj napak in lahko večkrat posneli tisto, kar vam ni bilo všeč. Zaradi osredotočenosti na krajši segment boste prav tako jasnejši pri svojem sporočilu, pa tudi montaža bo bolj preprosta, saj lahko krajše dele preprosteje premeščate ali odstranite.Pri fotografiranju je pomembna kompozicija, enako pravilo pa je treba upoštevati tudi pri videu. Gre za način pozicioniranja in spoštovanje pravila tretjine, pri katerem je kader razdeljen na mrežo 3 x 3 delov, s čimer dobite mrežo za popolno postavitev.Predmet snemanja je treba postaviti vzdolž ene od linij mreže. Kadriranje subjekta v sredini kadra je običajno slaba izbira, posebej za začetnike, saj boste imeli na koncu veliko praznega prostora v zgornji tretjini kadra.Pazite na glavo! Ne pustite preveč prostora nad glavo, prav tako pa pazite, da vrha glave ne odsekate.Dobra programska oprema za urejanje videoposnetkov res dela čudeže in obstajajo tudi preprostejši pripomočki, npr. Camtasia, Wave.video, iMovie ali Lightworks.Med bolj profesionalne možnosti spadata Final Cut Pro in Adobe Premiere Pro. Ključne funkcionalnosti, ki jih boste uporabili, so dodajanje besedila, možnost rezanja posnetkov, urejanje prehodov med scenami, dodajanje filtrov, odpravljanje šumov in hrupa iz ozadja ter dodajanje glasbe in zvokov. S temi elementi bodite zmerni. Naj bo urejanje preprosto, saj bo tako vaš rezultat bolj profesionalen.Ne glede na to, kakšen video ste posneli – zabaven, izobraževalen ali marketinški –, ga delite s svetom, ne pa ga samo nekam shraniti in nikoli ne uporabiti.Glede na svoje cilje in občinstvo ga lahko objavite na različnih platformah.Videoposnetki imajo prednost, ker so impresivnejši od besedil in fotografij ter hitreje ukradejo pozornost. 65 % ljudi je vizualnih, zato je posnetke dobro uporabiti za videomarketing. Videoposnetke lahko na Facebooku, Twitterju, Instagramu ali YouTubu objavljate kot navadne objave ali ciljne oglase. Bodite ponosni na svoje izdelke – tudi če vaš video ne bo postal viralen, bo zagotovo povečal prepoznavnost vaše znamke, kar vsekakor ni zanemarljivo.Platforme, na katerih so videoposnetki »kralj«, so Youtube, Tik Tok, Instagram TV, Vimeo, Facebook watch, Twitch, Spotify in druge. Izberite tiste, ki najbolj ustrezajo vašemu okusu in obliki videoposnetka.Tem, idej in možnosti za izdelavo videov je neskončno, zato se preprosto postavite pred kamero in snemajte. Nato posnetek delite, pritegnite občinstvo, zabavajte prijatelje in družino ter izpopolnjujte svoje veščine snemanja, saj vam bodo prišle prav – bodisi za poslovne bodisi zasebne namene, saj trend videoposnetkov še vedno pridobiva na svoji moči in bo še kar nekaj časa nadaljeval v tej smeri.