Večina staršev med samotestiranjem odgovornih, strpnih in solidarnih

Učenci in dijaki so se z današnjim dnem začeli v šolah obvezno testirati na novi koronavirus. Testiranje bo potekalo trikrat na teden. Tisti, ki se ne bodo in niso ne cepljeni ne preboleli covida-19, se bodo morali začasno izobraževati na daljavo.

Samotestiranje je predvideno praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih. V primeru pozitivnega testa mora ravnatelj o tem obvestiti starše učenca. Če je rezultat samotestiranja pozitiven, sošolci in učitelj do rezultata PCR-testa učenca normalno nadaljujejo pouk, učenec pa mora biti do izvida testa v izolaciji. Zdravstveni minister Janez Poklukar in šolska ministrica Simona Kustec sta pred začetkom samotestiranja poudarila, da gre za nujen ukrep za ohranjanje odprtih šol.

Ukrepom sicer nasprotujejo nekateri starši, ravnatelji pa so izpostavljeni številnim pritiskom. Ministrstvo je po torkovem ponovnem pogovoru z ravnatelji šolam poslalo dodatna pojasnila. Če bi v šolo prišel otrok brez soglasja staršev za samotestiranje, mu šola zagotovi varno okolje, ki poleg preprečevanja okužbe preprečuje tudi povečanje stiske in stresa učencev, starše pa pozove, da nemudoma pridejo ponj, so zapisali v okrožnico. Šola o tem obvesti tudi center za socialno delo. Če otrok pisno soglasje starša zgolj pozabi, pa ga starš lahko da tudi ustno.

Stiska staršev je prisotna

»Otroku sem dala test za s sabo, nisem pa podpisala soglasja. Res ne vem, kaj je prav. Da testirajo zdrave otroke, to se mi zdi nesprejemljivo,« je bila ogorčena ena izmed mamic pred koprsko osnovno šolo. »Mi smo preboleli covid, ni bilo kar tako, ampak se mi vseeno zdijo ti ukrepi pretirani,« se je oglasila druga. Številne zbrane starše, ki so po oddaji svojih otrok postali pred šolo, je skrbelo. »Zakaj moramo podpisati soglasje, če je nekaj obvezno, kaj bo temu sledilo – mogoče kot v Avstriji, kjer se sili ljudi v cepljenje?« so se spraševali.

Na Osnovni šoli Koper po besedah ravnateljice »za zdaj poteka vse presenetljivo mirno«. FOTO: Delo

»Za zdaj poteka vse presenetljivo mirno,« je tik pred začetkom pouka menila ravnateljica Osnovne šole Koper Ingrid Poropat, ki je osebno spremljala prihod otrok v šolo. Kot je pojasnila, bodo v razredih dovolili do pet staršev, ki bodo lahko prisostvovali testiranju otrok. Sama pravi, da razume stisko staršev, predvsem prvo- in drugošolčkov, ki so oddali soglasja za testiranje že dan prej. Vse je urejeno tudi za potek pouka na daljavo, je zagotovila.

Nekoliko pozneje pa nam je povedala, da se je testiranje zaključilo in za osem otrok, ki niso imeli soglasja, da to opravijo, so poklicali starše, da jih pridejo iskat. Po njenih besedah v vsakem razredu manjka po kakšen učenec, ki se šola na daljavo. Koprska šola je ena največjih v državi, saj jo obiskuje 976 učencev. »Da je vse potekalo brez težav, se gre zahvaliti tudi številnim pogovorom s starši, iskanju skupnih rešitev prek sveta staršev, ki se je sestal na kar dveh sejah. Še naprej si prizadevamo za pojasnjevanje ukrepov in morebitno rahljanje stališč, da bi vendarle vsi otroci spet prišli nazaj v šolo,« je navedla ravnateljica Poropat.

FOTO: Matej Družnik/Delo

Večina staršev odgovornih, strpnih in solidarnih

Po tistem, ko so na Osnovni šoli Ivana Cankarja v Trbovljah v torek ob 18. uri dobili okrožnico resornega ministrstva, je konferenca učiteljev trajala kar do 21. ure. Kot pravi ravnateljica Mojca Lazar Doberlet, se je sredino jutro začelo »brez nepričakovanih posebnosti: večina staršev je odgovornih, strpnih in solidarnih, drugi ne. Otroci pa stopajo po stopinjah svojih staršev.« Samotestiranje učencev je le eden od aktualnih izzivov sedanje družbe, še meni Doberletova in dodaja: »Virus sars-cov-2, virus medmrežne nasilne komunikacije in virus medsebojne nestrpnosti bodo dolgoročno naredili več škode kot aktualne skrbi glede PCT-pogojev.«

Na fotografiji mama, ki je prisotna pri samotestiranju. FOTO: Matej Družnik/Delo

»Učenci in učitelji so se resnično izkazali, še posebej ponosna sem na najmlajše. Vse nas so presenetili,« pa je izkušnje s prvim dnem testiranja opisala Polona Dolanc, ravnateljica Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik. Večina staršev je sprejela testiranje z razumevanjem, dodaja, seveda pa so tako kot povsod, mnenja različna: »Tudi na naši šoli smo bili deležni nasprotovanj in nespoštovanja odloka posameznih staršev. Šola mora biti varen prostor za vse udeležence, kjer se učenci in zaposleni dobro počutijo, zato premostimo razlike v mnenjih in imejmo spoštljiv odnos drug do drugega, predvsem pa imejmo v mislih naše otroke.«

Na OŠ Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi je prvo samotestiranje učencev po besedah ravnateljice Nataše Grošelj potekalo mirno. Vsi učenci, ki so v šoli, so opravili samotestiranje. Nekaj učencev je ostalo doma in spremljajo pouk na daljavo. »Le na ta način lahko šole v dani situaciji ostajamo varen prostor za vse, ki so v učilnicah,« dodaja Grošljeva.

Več kot polovica prvošolčkov manjka

Ravnateljica Osnovne šole Rogatec Alenka Virant je sinoči vsem staršem preposlala okrožnico, ki so jo dobile šole. Danes so se namreč napovedovali protesti, predvsem pri najmlajših starši soglasja niso podpisali. Kljub temu je bilo zjutraj vse mirno in brez izgredov, je povedala Virantova: »Trinajst otrok smo morali poslati domov, ampak veliko jih sploh ni prišlo v šolo. Velik upad otrok imamo predvsem v prvem in drugem razredu. V prvem razredu več kot polovica, v drugem tretjina. Skupno 38.« Odkrili so tudi eno okužbo, otroka so poslali domov.

FOTO: Matej Družnik/Delo

Imeli so tudi primer deklice, ki se je ustrašila paličice za testiranje. Poklicali so mamo, ki je potem prisostvovala samotestiranju, je povedala Virantova: »Potem je šlo brez težav. Zdaj smo se dogovorili, da bo zraven, dokler se deklica ne navadi. Bi pa pred jutrišnjo sejo vlade res še enkrat prosila, da razmislijo, da bi se otroci od prvega do tretjega razreda testirali doma. Ker otrok v šolo ni in izgubljajo druženje, izobraževanje. Prikrajšani bodo.«

Na Drugi osnovni šoli v Slovenj Gradcu, ki jo obiskuje 589 učencev, je bilo po informacijah ravnateljice Nade Duler le pet učencev takšnih, ki jim starši niso dovolili samotestiranja. Vse so sprejeli v šolo, poklicali starše, ki so jih kasneje prišli iskat. »Pri teh otrocih opažamo veliko stisko, saj želijo biti pripadni svojim sovrstnikom,« je povedala ravnateljica. Bolj kot samotestiranje, ki je na šoli potekalo brez težav, saj so bili med učenci redki, ki so se prvič testirali, je učence zjutraj preplašila prisotnost policistov pred šolo. »Mi jih nismo klicali,« je zatrdila Dulerjeva. Prišli so samoinciativno zaradi napovedi protesta, ki se je širila po družbenih omrežjih. Pred šolo se je res zbrala peščica staršev, ki samotestiranju nasprotujejo, a so se kmalu mirno razšli.

FOTO: Matej Družnik/Delo

»Ona to zmore sama«

»Ona to zmore sama,« je oče prvošolke odgovoril na vprašanje dežurne učiteljice, ali bo hčerko prvič pospremil k samotestiranju. V podružnični osnovni šoli v Št. Juriju pri Grosupljem, ki je enota Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje, kakšne večje zadrege na prvi dan samotestiranja učencev ni bilo opaziti.

»Starši otrok prvega triletja imajo med 7. uro in 8.15 možnost, da opravijo postopek skupaj z otroki, prostor za to je ustrezno pripravljen v šolski jedilnici. Za nasvet jim je na voljo ena od naših mam, ki je zdravstvena delavka in se je prijazno ponudila, da nam pomaga. Opažam pa, da prav velike gneče za to možnost ni, tako da se bo večina naših učencev samotestirala v razredih ob začetku pouka,« je povedala Nataša Zidar, vodja šole. Podružnično osnovno šolo v Št. Juriju obiskuje 131 učencev od 1. do 5. razreda.

»Doma smo se pogovorili o tem, zakaj je samotestiranje potrebno. Jaz se tudi sama samotestriram in je hčerka pri tem postopku sodelovala. Pomembno se mi predvsem zdi, da glede tega ne čuti kakšnega odpora z moje strani,« je povedala mama Sofije, ki je hčerki pomagala izvesti prvi test.

FOTO: Matej Družnik/Delo

Prisotne v prostoru ki je bil namenjen testiranju s starši, je usmerjala prostovoljka Saša Zupančič, sicer diplomirana babica in učiteljica razrednega pouka. »Trenutno sem na porodniškem dopustu, ki se bliža koncu in sem si lahko vzela čas. Velik del staršev in otrok poznam, nekaterim pa je le treba pomagati premagati negotovost ali dvome glede testiranja. Zaenkrat imam same pozitivne izkušnje,« je povedala.

V 3. a razredu sta dva učenca opravila samotestiranje s pomočjo staršev zgodaj zjutraj, preostalim pa je pri soočanju s to novo nalogo pomagala šolska svetovalka Meta Kumer. »Učiteljica nam je že prej povedala, da si bomo pripravili prtiček pa vse stvari za testiranje. Potem si bomo s paličico povrtali po nosu, paličico dali v tekočino in potem tri kapljice na ploščico,« sta povedali sošolki Ana in Jana. Ne glede na navodila je bilo v razredu čutiti kar nekaj vznemirjenja, po posameznih korakih je bilo treba preverjati, ali imajo vsi vse pripravljeno, a na koncu je vsem uspelo opraviti postopek. »Danes, ko je prvič, nam je to vzelo dobre pol ure, a sem prepričana, da bomo zelo kmalu hitrejši,« je povedala Kumerjeva.