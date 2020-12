Kako se vozniki vedejo v koronavirusnem decembru in kako bi se morali

Kako se vedejo vozniki v tem koronavirusnem letu? Je nepravilnega ravnanja na cesti manj ali je primerljivo s prejšnjimi leti?

»Agencija za varnost prometa je zato pred začetkom decembra zasnovala novo preventivno akcijo, h kateri smo povabili tiste, ki prvi posredujejo na kraju prometne nesreče in tik po njej: reševalce, zdravnike, policiste in gasilce. Odzivi javnosti so zelo pozitivni, skupna prizadevanja pa so se odrazila v res spodbudni novici, da v prvi polovici akcije ni bilo nobene smrtne žrtve, « izpostavlja Jože Hribar, direktor Agencije za varnost prometa.

Ali so decembra vozniki zaradi prazničnega vzdušja še manj odgovorni na cesti in alkoholno še bolj sproščeni? Sploh letos, ko se ljudje zaradi koronavirusa počutijo bolj zaprte? Ali je nepravilne, prehitre, nevarne vožnje v letošnjem decembru več kot ponavadi?

Koliko alkotestov je bilo letos že opravljenih in koliko jih pričakujete v decembru? Kaj kažejo ti testi?

Povzročitelj smrtne prometne nesreče z najvišjo stopnjo alkohola je imel

2,72 promila,

šlo je za kolesarja.



Med vsemi povzročitelji prometnih nesreč je imel kar

3,59 promila

letošnji neslavni rekorder



Kakšna je povprečna starost decembrskih alkoholiziranih voznikov?

Kako prisotne so »na cesti« droge: tako pri voznikov avtov in kot tudi pri drugih udeležencih v prometu?

AVP skupaj s Policijo poziva





· Poskrbite za lastno varnost in s tem tudi za varnost drugih, bodite 0,0 voznik.

· Prilagodite hitrost razmeram, še posebej v času megle, dežja, sneženja, zmanjšane vidljivosti.

· Vozite na ustrezni varnostni razdalji.

· Poskrbite za pripenjanje z varnostnim pasom, na vsaki, tudi najkrajši poti in za vse osebe v vozilu.

· Poskrbite za varnost najmlajših, skupaj obnavljajte prometna pravila.

· Ne uporabljajte mobilnega telefona med udeležbo v prometu.



Kako ogroženi so na cesti v teh temnih decembrskih dneh starejši, bolni in otroci zaradi neprevidnih, nepazljivih, tako in drugače netreznih voznikov? Kaj svetujete?

Jože Hribar, direktor Agencije za varnost prometa, odgovarja na G+ vprašanja, kako se v koronavirusnem času obnašajo vozniki in udeleženci na cesti, kako v prazničnem decembrskem času, kakšne so akcije, da bodo udeleženci v prometu, seveda tudi najbolj ogroženi, otroci, starejši, bolni, bolj varni. In kaj vsem svetujete?Agencija za varnost prometa je tako v prvem kot drugem valu epidemije okrepila pozive k odgovorni udeležbi v prometu, nasvete in priporočila za varnejšo vožnjo na spletu in družbenih omrežjih. Tako smo poskrbeli za spoštovanje ukrepov za zajezitev epidemije, obenem pa dosegamo kar najširši krog različnih skupin udeležencev v prometu.Podatki sicer kažejo, da je bilo ob zmanjšanem obsegu prometa, ki ga je bilo zaznati predvsem med prvim valom epidemije, tudi za približno polovico manj prometnih nesreč.Med 15. marcem in 15. majem se je zgodilo 1516 prometnih nesreč, v enakem obdobju lani pa 2952. Med drugim valom epidemije, od 19. oktobra do 6. decembra, je bilo 1425 nesreč, lani v tem obdobju 2740. Kar zadeva posledice, je bilo med prvim valom smrtnih prometnih nesreč manj za tretjino, poškodb pa za polovico.Jesenski podatki so še bolj spodbudni, saj je smrtnih prometnih nesreč manj kar za 71 odstotkov, poškodb pa za 62 odstotkov. Toda številke ne morejo izraziti stisk družin in bližnjih, ki so jih ponesrečenci pustili za seboj. Zato pozivov za odgovorno vožnjo nikdar ni preveč.Zloraba alkohola je bila v prometu tudi letos žal razlog za vsako tretjo smrtno žrtev na slovenskih cestah in premnoge poškodbe. Do začetka decembra je po trenutnih podatkih v več kot 1200 prometnih nesrečah, povzročenih pod vplivom alkohola, umrlo 26 ljudi, več kot 550 je bilo telesno poškodovanih.Agencija za varnost prometa je zato pred začetkom decembra zasnovala novo preventivno akcijo, h kateri smo povabili tiste, ki prvi posredujejo na kraju prometne nesreče in tik po njej: reševalce, zdravnike, policiste in gasilce.Zdravniki in reševalci z obeh kliničnih centrov ter centra za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze pri mariborskem zdravstvenem domu, predstavniki inštituta za javno zdravje, policije in zavoda Reševalni pas v kratkih, globokih osebnih sporočilih slovensko javnost pozivajo k ničelni toleranci do alkohola v prometu.Odzivi javnosti so zelo pozitivni, skupna prizadevanja pa so se odrazila v res spodbudni novici, da v prvi polovici akcije ni bilo nobene smrtne žrtve. K temu prav gotovo pripomore tudi poostren nadzor psihofizičnega stanja voznikov, ki ga izvaja policija. Med 6. in 15. novembrom je potekal zadnji tak nadzor, med njim so policisti odredili 12.054 alkotestov, od katerih sta bila 302 pozitivna.V prvih enajstih mesecih letošnjega leta je policija ugotovila 11.277 kršitev s področja alkohola, v enakem obdobju lani pa 12.358. Odrejenih je bilo 315.784 alkotestov (lani 384.136), od tega je bilo 10.934 pozitivnih (lani 11.914), 311 pa je bilo odklonjenih (lani 306). Odrejenih je bilo 1520 strokovnih pregledov za droge (lani 1501), od katerih je bilo 235 pozitivnih (lani 265), 929 ljudi je pregled odklonilo (lani 871).Agencija za varnost prometa je maja policiji donirala tisoč hitrih testov za droge, z namenom, da se nadzor nad vožnjo pod vplivom droge še okrepi. Od 7. do 31. decembra policija na območju Slovenije preverja vožnjo pod vplivom alkohola, poleg tega izvaja preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu.V okviru te akcije, ki se izvaja skupaj z ministrstvom za zdravje, voznikom, ki napihajo 0,0, izročijo vstopnico za tradicionalni koncert Slovenija piha 0,0, ki bo 20. decembra potekal prek spleta.Letošnji podatki o povzročiteljih smrtnih prometnih nesreč, ki so vozili pod vplivom alkohola, kažejo, da jih je bilo največ, kar 11, iz starostne skupine od 45 do 64 let, sledi starostna skupina od 18 do 34 let, iz katere je bilo devet povzročiteljev.Med 26 povzročitelji smrtnih prometnih nesreč je bila le ena ženska, vsi drugi so bili moški. Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč med vsemi povzročitelji je letos skoraj 11-odstoten. Povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je 1,4 promila. V primerjavi z lani se je znižala, takrat je bila 1,57 promila.Povzročitelj smrtne prometne nesreče z najvišjo stopnjo alkohola je imel 2,72 promila, šlo je za kolesarja. Letošnji neslavni rekorder med vsemi povzročitelji prometnih nesreč je imel kar 3,59 promila.Najstarejši alkoholizirani povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom je bil star 65 let (lani 72 let), najmlajši pa 17 let (lani le 15 let). Oba sta bila mopedista, noben od njiju ni uporabljal zaščitne čelade. Obe nesreči sta se zgodili v temnem delu dneva.Povzročitelji pod vplivom drog in drugih psihoaktivnih snovi so letos povzročili 55, lani pa 74 prometnih nesreč. Povzročili so 6 smrtnih prometnih nesreč, v katerih je umrlo 7 oseb, lani 8, od tega je bil en povzročitelj tudi pod vplivom alkohola. Hudo telesno poškodovanih je bilo 14 udeležencev, lani 24, lažje telesno poškodovanih pa 39 udeležencev, lani 50.Agencija za varnost prometa kontinuirano opozarja, da je vsakdo odgovoren za svoja dejanja in odnos do drugih. Tudi v prometu, kjer egoizem in objestnost nimata kaj iskati. Čeprav je letošnji december drugačen, kot smo ga vajeni, ni javnih zbiranj in množičnih druženj, je vseeno mogoče pričakovati, da bo alkohol, žal, tudi letos stalnica tega meseca.Da bi bili praznični dnevi kljub trenutni situaciji za ljudi prijetni in da nobena družina zaradi neodgovornih udeležencev v prometu ne bi bila zavita v črnino, skupaj s policijo pozivamo: Poskrbite za lastno varnost in s tem tudi za varnost drugih, bodite voznik 0,0, prilagodite hitrost vožnje razmeram, še posebej ob zmanjšani vidljivosti zaradi megle, dežja ali sneženja.Med udeležbo v prometu ne uporabljajte mobilnega telefona. Varujte najbolj ranljive v prometu, pešce in kolesarje, z zmerno in spoštljivo vožnjo.