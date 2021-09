Kako v vsakem kotičku doma ujeti najboljši Wi-Fi signal

Dober signal povsod po hiši?

Kaj so lahko razlogi za slab W-Fi signal v hiši?

Kako deluje T-2 pametna Wi-Fi mreža?

Zmaga za vsakega člana družine

Enostavna priključitev: korak za korakom

Izberite rešitev pametne mreže pri T-2

Pri T-2 vam ponujajo odlično in ugodno rešitev za vzpostavitev pametne Wi-Fi mreže. Moduli Iskratel Wi-Fi Mesh Innbox M60 so odlična rešitev za vse, ki se srečujete s težavami s pokritostjo Wi-Fi signala. Obstoječi T-2 uporabniki jih preprosto priklopite na trenutni Iskratel modem, pri novih uporabnikih pa priklop opravijo T-2 tehniki, ki namestijo osnovni modem.



Paket T-2 Wi-Fi Mesh Innbox M60 vključuje dve dostopni točki, ki s pomočjo Wi-Fi povezave ustvarita razširjeno Wi-Fi omrežje. Pri T-2 vam ponujajo možnost najema pametne mreže po dostopni ceni 4,98 € na mesec.

Delo od doma, šola od doma, gledanje televizije, uporaba mobilnih telefonov in pametnih hišnih pomočnikov, poslušanje glasbe, spremljanje prenosov v živo ... Pri vseh teh dejavnostih potrebujemo visoko hitrost interneta in dober Wi-Fi signal, ki seže v prav vsak kotiček doma.Pa signal zares seže v prav vsak kotiček našega doma?Pogosto je. Pa ne zaradi prenizke hitrosti interneta, temveč pogosto zaradi povsem banalnih fizičnih preprek, kot so betonske stene, pohištvo, vrata in steklo.Bolj kot se oddaljujete od brezžičnega usmerjevalnika (ali tako imenovanega Wi-Fi routerja), slabši je Wi-Fi signal. Signal se lahko nekoliko izboljša, če usmerjevalnik postavite višje, npr. na omaro, in približno na sredino hiše ali stanovanja. A to je zgolj, ki prinaša mešane rezultate.Routerja ni dobro postaviti v bližino radiatorjev, kovinskih predmetov ali drugih elektronskih naprav, ki lahko motijo njegovo delovanje.Tudi najboljši brezžični router pa lahko motijo tudi drugi usmerjevalniki v njegovi bližini (npr. v sosednjih stanovanjih.) To predstavlja še posebej veliko težavo v stolpnicah in stanovanjskih blokih. Pred aktiviranjem usmerjevalnika zato preverimo, katere kanale uporabljajo usmerjevalniki v bližini, in nato izberemo kanal, ki ni močno zaseden.Če je signal v določenem prostoru šibek, lahko uporabite brezžični ojačevalec Wi-Fi signala. Ta se priklopi v električno vtičnico in ojača brezžični signal, a zmanjša hitrost prenosa podatkov.K sreči pa je pri operaterju T-2 na voljo tudi nova tehnologija, imenovana Wi-Fi Mesh oziroma pametna Wi-Fi mreža , pri kateri vam ni treba sklepati kompromisov med dostopnostjo, močjo in hitrostjo brezžičnega interneta!Pametna mreža (Wi-Fi Mesh) deluje po načelu tehnologijeMrežo sestavlja več manjših brezžičnih dostopnih točk oziroma satelitskih modulov, ki jih enostavno namestite po hiši ali stanovanju.Točke se brezžično povezujejo z usmerjevalnikom in tudi med sabo (v čemer je glavna razlika v primerjavi z drugimi brezžičnimi ojačevalci), zaradi česar se signal v prostoru ne izgublja, temveč postaja močnejši.S postavitvijo več satelitskih modulov na različnih lokacijah v stanovanju ali hiši lahko zagotovite enako močan signal, v vseh nadstropjih in celo na terasi ali vrtu.In kaj je najboljše? S pametno Wi-Fi mrežo lahkointernet uporablja nemoteno.En član družine morda opravlja delain pri tem potrebuje dostop do dobre Wi-Fi povezave, ki mu med delom omogoča poslušanje glasbe ali najljubših podkastov. Morda potrebuje dostop do YouTube kanalov, kjer lahko ob morebitnih zapletih pri delu hitro dostopa do video razlag in rešitev.Kdo drug želi morda svoje delo opravljati vali terase, pri čemer potrebuje vrhunsko povezavo.Spet tretji morda potrebuje optimalne pogoje zana vrtu med ogledom najljubše serije. Ali pa želi med namakanjem v kadi poslušati sproščujočo glasbo v, kjer je zaradi ploščic signal navadno šibek.Ob nepredvidenih obiskih ali kaosu, ki ga povzročajo otroci, se lahko po zaslugi pametne mreže Wi-Fi Meshin nemoteno opravite pomemben video klic, npr. razgovor za službo.Priključitev pametne Wi-Fi mreže je, saj jo lahko priključi prav vsakdo.Če se pojavijo težave, pa vam je pri podjetju T-2 dežurna tehnična služba na voljo 24 ur na dan. Na pomoč vam priskočijo z nasveti, lahko pa se dogovorite tudi za brezplačen obisk tehnika, ki vam bo pomagal vzpostaviti pametno Wi-Fi mrežo.T-2 pametno mrežo Wi-Fi Mesh lahko priklopitepotrebujete le mrežni UTP-kabel in možnost električnega napajanja.Pametni mreži Wi-Fi Mesh se lahko po potrebi dodajajo satelitski moduli – in sicer do kar 6 modulov. Tako boste zagotoviliz brezžičnim signalom.Običajni usmerjevalniki oddajajo Wi-Fi signal z ene točke, medtem ko ima pametna mreža Mesh toliko dostopnih točk, kolikor modulov namestimo.Naročnik oglasne vsebine je T-2