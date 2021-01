Kakšna turistična realnost nas čaka letos?

V nadaljevanju preberite še:

Za turistično industrijo pri nas in po svetu je nedvomno eno najtežjih let, saj so epidemija in ukrepi za njeno zajezitev skoraj povsem ohromili turistične tokove. Kakšni so obeti zanjo v leto 2021? Kje bomo dopustovali in ali bomo za potovanje potrebovali cepilni potni list oziroma kakšno drugo potrdilo?