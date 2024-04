Kakšne so možnosti za slovenske paciente

Razmere na področju zdravstva so prišle do kritične točke – nezadovoljstvo, pomanjkanje kadra, reorganizacija obravnave napotenih pacientov in vedno daljše čakalne dobe … Stanje je skrb vzbujajoče in marsikdo na specialistični pregled čaka nedopustno dolgo. Po zadnjem dostopnem poročilu iz NIJZ, ki so ga objavili 1. 11. 2023, se čakalne dobe iz meseca v mesec podaljšujejo. Povprečna čakalna doba na prvi termin s stanjem na dan 1. 11. 2023 za prve preglede pri stopnji nujnosti »HITRO« narašča, med najdaljšimi lahko izpostavimo:

Revmatološki pregled: povprečna čakalna doba 592 dni

Nevrološki pregled: povprečna čakalna doba 277 dni

Kardiološki pregled: povprečna čakalna doba 265 dni

Dermatološki pregled: povprečna čakalna doba 251 dni

Alergološki pregled otroka: povprečna čakalna doba 182 dni.

Primer iz vsakdanjega življenja: nenavadne bolečine v nogah

Šele ko nastopijo resnejše zdravstvene težave, se kot pacienti zavedamo, kako pomembno je, da dobimo ustrezno zdravniško oskrbo in diagnozo, na podlagi katere bo zdravljenje lahko učinkovito. V resnici pa se prav zaradi dolgih čakalnih dob in slabe dostopnosti izgubimo v sistemu – čakanje na prvi datum pregleda lahko postane neskončno dolgo.

Predstavljajte si torej primer, ki je lahko le eden od mnogih podobnih v naši okolici: 29-letna Maja že dlje časa čuti bolečine v nogah – včasih se pojavijo kot mravljinčenje, včasih pa se čudna bolečina širi vse do križa. Po običajni poti bi Maja poklicala osebnega zdravnika, ki bi na podlagi pregleda ocenil stanje in Majo napotil do specialista – če bi presodil, da bi jo moral pregledati specialist nevrolog, bi Maja z napotnico HITRO morala v povprečju čakati 277 dni (po podatkih NIJZ z dne 1. 11. 2023) – to je skoraj eno leto. Če bi nevrolog ugotovil, da Majine težave niso nevrološke, in bi jo napotil k drugemu specialistu, bi se čakanje nadaljevalo, pot do prave diagnoze in zdravljenja pa bi se samo še oddaljevala.

Zavarovanje PRVA Zdravje zagotavlja hiter in pravočasen dostop do pregleda. FOTO: Depositphotos

In prav čimprejšnja obravnava in posledično ustrezno zdravljenje sta ključ do hitrega okrevanja in vrnitev v vsakdanje življenje. Še dobro, da ima Maja in vsi preostali slovenski pacienti priložnost, da prevzamejo nadzor nad svojim zdravljenjem – z dodatnim zavarovanjem.

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem boste ohranili višji standard kakovostnih zdravstvenih storitev, ki vam bodo omogočale lažjo in hkrati ugodnejšo pot do zdravja.

Prednosti dodatnega zdravstvenega zavarovanja

Dodatno zdravstveno zavarovanje je v luči trenutnega stanja v zdravstvu rešitev, ki zagotavlja hiter dostop do diagnoze in nadaljnjega zdravljenja – od pregledov, operativnih posegov in rehabilitacije. In če se vrnemo na primer 29-letne Maje: če bi imela sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje, bi namesto 277 dni na prvi pregled čakala največ 10 delovnih dni. In tudi nadaljnje napotitve bi potekale hitreje, posledično tudi pot do diagnoze in ustreznega zdravljenja ter ne nazadnje hitrejše vrnitve v dnevno in delovno rutino.

Zavarovanje PRVA Zdravje namreč zagotavlja hiter in pravočasen dostop do pregleda. Tako boste preprečili, da bi se vaše zdravstveno stanje zaradi predolgega čakanja poslabšalo. Najdaljša čakalna doba za zavarovance PRVA Zdravje je 10 delovnih dni.

Ne dovolite si, da bi se vaše zdravstveno stanje poslabšalo Po podatkih NIJZ je pri 72 % storitev čakanje na termin obravnave daljše od dopustne meje. Z zavarovanjem PRVA Zdravje boste do pregleda prišli v obdobju 10 delovnih dni. PRVA Osebna zavarovalnica je edina v Sloveniji, ki ponuja še posebno storitev - s sklenitvijo paketa NADSTANDARD lahko pridete do specialista tudi BREZ NAPOTNICE osebnega zdravnika.

Ključno je, da čim hitreje pridemo do kakovostne in ustrezne zdravniške obravnave. FOTO: Depositphotos

PRVA Zdravje: asistenca 24 ur na dan, do specialista najkasneje v 10 dneh

Glavna prednost zavarovanja PRVA Zdravje je, da ga lahko v celoti prilagodite svojim potrebam po zdravstveni varnosti. Izbirate lahko med tremi zavarovalnimi kritji dodatnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje, odločite se lahko tudi za katero koli kombinacijo.

Kot zavarovanec imate neomejen dostop do asistenčnega centra, kjer se lahko naročite na ustrezno zdravstveno storitev oziroma prejmete celovit načrt zdravljenja v najbližji zdravstveni ustanovi, pri enem izmed več kot 310 uveljavljenih zasebnih izvajalcev. Asistenčni center Točka PRVA Zdravje je 24 ur na dan in vse dni v letu dosegljiv na telefonski številki 01 7 775 775 ali prek spleta.

V sklopu PRVINE mreže, ki združuje več kot 80 zasebnih zdravstvenih ustanov in več kot 310 uveljavljenih strokovnjakov, vam bodo zagotovili strokovne in celostne zdravstvene storitve na najvišji ravni.

Posameznikom, ki že imate postavljeno diagnozo in zdravljenje, je za izboljšanje poteka zdravljenja in lajšanje negotovosti ter težkih trenutkov na voljo kritje Drugo zdravniško mnenje.

Ob sklenitvi zavarovanja boste prejeli tudi dostop do uporabniškega portala moja PRVA, prek katerega boste lahko hitro stopili v stik z zavarovalnico in spremljali svoje zdravstvene storitve.

Zavarovanje je namenjeno osebam od 15. do 68. leta starosti, na voljo pa je tudi otrokom, starejšim od 5 let. Zelo pomembno dejstvo je, da lahko zavarovanje prilagodite tako starosti kot potrebam po zdravstveni varnosti. SKLENITE ZAVAROVANJE ZDAJ. Imate še kakšno vprašanje? Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 88 08 ali pišite na info@prva.si

Najdaljša čakalna doba za zavarovance PRVA Zdravje je do 10 delovnih dni, povprečna čakalna doba na termin obravnave pa je le 5 delovnih dni. FOTO: Depositphotos

S paketom NADSTANDARD do še hitrejšega zdravljenja

Vsem, ki bi si želeli dodatno skrajšati pot zdravljenja in zmanjšati možnost razvoja kroničnih bolezni, se najbolj splača sklenitev paketa NADSTANDARD. Kombinacija kritij prinaša možnost še hitrejšega zdravljenja, tudi brez potrebne napotnice osebnega zdravnika. Ob ugodnejši paketni ceni se tako lahko hitreje vrnete k vsakodnevnim dejavnostim, kar obenem pomeni tudi manjši izpad dohodka.

PRVA Zdravje navdušuje Na podlagi ankete zadovoljstva za PRVA Zdravje, ki so jo izvedli med svojimi zavarovanci po koriščenju zdravstvenih storitev, bi 9 od 10 vprašanih oseb zavarovanje priporočilo prijatelju. SKLENITE ZAVAROVANJE ZDAJ.

Naročnik oglasne vsebine je PRVA Osebna zavarovalnica, d. d.