Kandidata se krepita s podporo strank

V nadaljevanju preberite:

Tanja Fajon in Robert Golob sta Nataši Pirc Musar za zdaj le s kratkim sporočilom SMS čestitala za uvrstitev v drugi krog predsedniških volitev. V Gibanju Svoboda – njegovi podporniki so hkrati v veliki meri tudi volivci Pirc Musarjeve, kaže naša analiza – napovedujejo, da jo bodo v drugem krogu podprli aktivno. Tudi predsedstvo stranke SD bo po pričakovanju povedalo, da odslej podpira Pirc Musarjevo, medtem ko je svet NSi včeraj pozval k čim večji volilni udeležbi in sklenil, da stranka podpre Anžeta Logarja, ki s svojo stranko SDS velja za kandidata z najzvestejšo volilno bazo.