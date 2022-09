V le treh mesecih do Michelinove zvezdice

Dobra bera na letošnjem Michelinovem izboru! Število zvezdic v Sloveniji se je skokovito povečalo, in to z restavracijami, ki imajo mlade kuharje ter zanimive zgodbe.

Uroš Štefelin jo je dobil tudi za svoj novi projekt Hiša Linhart, eno zvezdico ima tudi povsem nova restavracija Milka z mladim kuharjem Davidom Žefranom, ki so jo odprli junija letos. Večina poznavalcev bo prikimala zasluženosti tiste, ki jo ima odslej Igor Jagodic iz Strelca, izjemen uspeh je doživel tudi portoroški COB z enako mladim Filipom Matjažem.

Ana Roš za hišo Franko ni dobila treh, vsi ostali, ki so po eno zvezdico dobili lani, pa so jo tudi zadržali: Gostilna pri Lojzetu, Dam, Hiša Denk, Grič in Atelje.

Uroš Štefelin je dobil zvezdico tudi za svoj novi projekt Hiša Linhart. FOTO: Leon Vidic/Delo

Na portalu omenjenih 58 restavracij

Nekaj po enajsti dopoldne se je na portalu Michelinovega gastronomskega vodnika število omenjenih slovenskih restavracij spremenilo iz 51 v 58. Tretja razglasitev ocenjevanja, ki mu poenostavljeno rečemo kar Michelinove zvezdice, je najbolj razveselila mlade kuharje in tiste, ki smo jim pripisovali celo nekakšno moralno pravico: Urošu Štefelinu, ki jo je začasno izgubil, ker se je preselil, pa Igorju Jagodicu, ki je zelo cenjen, zanesljiv in dosleden šef kuhinje.

Patrik in Filip Matjaž, lastnika restavracije COB v Porotorožu. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Spomnimo, gre še vedno za splošno najbolj prepoznavno in sprejeto mednarodno ocenjevanje kakovosti restavracij, še vedno podkrepljeno tudi z izdajo tiskane brošurice. Slovenija je svojega prvega prejemnika dobila leta 2020, lani so podelili zgolj eno novo zvezdico, Griču s Šentjošta nad Horjulom.

Michelinov vodnik spada v sklop promocije slovenskega turizma in znotraj tega še posebej gastronomije, kot je izpostavljeno tudi v gastronomski strategiji. Letos je STO podpisal novo dveletno pogodbo podobnega obsega in vsebine kot prvič, cena, ki jo plačamo, je 880.600 evrov brez DDV.