Kavo in tortice nam bodo stregli roboti

Natakarji v Kavarni Park na Bledu imajo od septembra dva nova pomočnika – Pavlo in Toneta. To sta digitalna strežna vozička, ki gostom dostavita, kavo, čaj ali slastno blejsko rezino, z njimi tudi glasovno komunicirata, jim zapojeta za rojstni dan ali zapredeta, če ju obiskovalec poboža. Za zdaj »govorita« angleško, a naj bi se kmalu »naučila« tudi slovenščine. V restavracijah Save Turizma na Bledu bodo prihodnji teden dobili še 12 takšnih pomočnikov za pospravljanje miz, načrtujejo pa jih tudi v restavracijah skupine na Obali in v termah.

Digitalizacija namreč nezadržno prodira tudi v turistično panogo, in naj bi bila, kot je slišati v zadnjem obdobju, eden od ključnih izzivov slovenskega in svetovnega turizma na poti do okrevanja in transformacije po pandemiji covida-19, ki je to dejavnost močno prizadela. Kaj torej digitalizacija prinaša potrošnikom in kaj ponudnikom turističnih storitev?