Kdo bodo letos najboljši zdravniki in farmacevti v regiji

Vabljeni k ogledu dokumentarne oddaje s podelitvijo International Medis Awards for Medical Research 2021.

Premierno bo oddaja z naslovom Moč zaupanja predvajana

v četrtek, 25. 11. 2021, z začetkom ob 17. uri.

Oddaja bo trajala eno uro in jo bomo lahko spremljali na tej povezavi: www.medis-awards.com/ima-2021/, že zdaj pa si lahko ogledate napovednik tukaj.

Zaupanje v medicino in farmacijo temelji na raziskavah, zato jih je nujno spodbujati, podpirati in nagrajevati. Moč zaupanja v raziskave pa se najbolj izkaže v zgodbah ljudi, ki jim je znanost nepogrešljivo pomagala na poti do zdravja in vlila upanje za boljšo prihodnost.

V oddaji bomo zato spoznali ljudi, ki jim je znanost korenito izboljšala življenje. Med njimi je tudi priznani skladatelj Drago Ivanuša, ki se je raziskovalcem poklonil z avtorsko skladbo Ode to the Winners (Oda zmagovalcem). Prvič jo bomo slišali prav na ta dan.

Drago Ivanuša se bo raziskovalcem poklonil z avtorsko skladbo Ode to the Winners (Oda zmagovalcem). FOTO: Medis

Sogovorniki v oddaji bodo:

prof. dr. Gregor Majdič , rektor Univerze v Ljubljani, ki bo podal svoje razmišljanje o znanosti,

, rektor Univerze v Ljubljani, ki bo podal svoje razmišljanje o znanosti, prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm. , predsednik Mednarodne strokovne komisije IMA 2021, ki bo spregovoril o letošnjih prijavljenih prispevkih,

, predsednik Mednarodne strokovne komisije IMA 2021, ki bo spregovoril o letošnjih prijavljenih prispevkih, Tone Strnad nam bo razkril, zakaj se je odločil ustanoviti te nagrade,

nam bo razkril, zakaj se je odločil ustanoviti te nagrade, dr. Martina Perharič, generalna direktorica družbe Medis, pa bo delila sklepne misli o letošnjem natečaju.

Na fotografiji (z leve): dr. Martina Perharič, Tone Strnad, prof. dr. Borut Štrukelj, prof. dr. Gregor Majdič. FOTO: Medis

V središču pozornosti oddaje bo seveda 19 finalistov in med njimi 9 zmagovalcev International Medis Awards for Medical Research 2021.

Vabljeni, da se nam pridružite v četrtek, 25. novembra, ob 17. uri.

Naročnik oglasne vsebine je Medis