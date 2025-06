Kljub Boštjančičevim zadržkom višje nadomestilo

V nadaljevanju preberite:

Nadomestila za brezposelnost se bodo 1. januarja predvidoma zvišala, in to za vse, ki bodo na ta datum do njih upravičeni, tudi tisti, ki jih že prejemajo. Ministra za delo Luka Mesec in za finance Klemen Boštjančič imata do tega določila novele zakona o urejanju trga dela povsem nasprotno stališče: prvi zagovarja dostojnejšo višino prejemka, ki temelji na zavarovanju, skrbnik državne blagajne pa ocenjuje, da »deluje kot negativen signal« in ne izraža aktualnih razmer na trgu dela.