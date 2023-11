Kljub težavam Hrvaška odklanja zunanjo pomoč

V nadaljevanju preberite:

Hrvaška, ki sicer skriva statistike, je pred dnevi uradno priznala, da je skozi njeno zunanjo schengensko mejo na nezakonit način v državo vstopilo 62.000 migrantov, kar je 70 odstotkov več kot lani. Velika večina migrantov, ki v schengenski prostor vstopi na Hrvaškem, nadaljuje pot v Slovenijo, nato pa v Nemčijo in Italijo.

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je do 17. novembra v Slovenijo na nedovoljen način vstopilo 53.081 ljudi. Od tega 96 odstotkov iz Hrvaške, dva odstotka iz Madžarske, preostali pa iz Italije in Avstrije. Številke nedovoljenih prehodov južne meje se zdaj znižujejo zaradi neugodnih vremenskih razmer, pristojni pa pričakujejo, da bo do konca leta v Slovenijo na nedovoljen način vstopilo okoli 60.000 ljudi. Po zadnjih statistikah Slovenijo zapusti 91 odstotkov vseh prebežnikov, a se je v zadnjem času nekoliko podaljšalo njihovo bivanje pri nas.

Uradna Ljubljana zaradi pomanjkljivega in nezadostnega varovanja zunanje schengenske meje uradnega Zagreba ne more javno kritizirati, saj se je strinjala s pristopom Hrvaške v schengensko območje in pred pristopom ni izražala pomislekov o pripravljenosti hrvaške policije na varovanje več kot tisoč kilometrov zahtevne zunanje meje. Letošnje povečanje nedovoljenih vstopov v Slovenijo je cena, ki jo je Slovenija plačala zaradi vstopa Hrvaške v schengensko območje.