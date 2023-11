Skupna težava Italije in Slovenije je Hrvaška

V nadaljevanju preberite:

Ta teden se bo predsednik vlade Robert Golob mudil na obisku pri italijanski premierki Georgii Meloni. Poleg drugih tem bodo v ospredju zlasti migracije, saj je Italija pred slabim mescem dni uvedla notranji nadzor na meji s Slovenijo, Slovenija pa posledično notranji nadzor na meji s Hrvaško. Hrvaška za Italijo, Slovenijo in nasploh EU predstavlja težavo, saj ji ne uspeva nadzorovati svoje zahtevne meje, ki je hkrati tudi zunanja schengenska meja, je slišati pri slovenskih diplomatskih virih.

Po ocenah slovenskih diplomatov bo morala Hrvaška na zunanjo schengensko mejo napotiti več svojih policistov ter več mešanih policijskih patrulj s slovensko in italijansko policijo. Doslej je Hrvaška kljub prigovarjanju slovenske in italijanske strani trmasto zavračala pomoč Frontexa na zunanji meji. Če pri tem do pomladi ne bo napredka in bo Hrvaška vztrajala pri svojih sedanjih politikah, ne Sloveniji ne Italiji ne bo preostalo drugega, kot da ohranita notranji nadzor, česar pa si Hrvaška v poletni turistični sezoni ne želi.