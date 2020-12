Kljub vsem omejitvam nam praznika nihče ne more vzeti

Prazniki so pred vrati, a ta za zdaj zaradi covida-19 ostajajo zaprta. Kako bomo praznovali, se sprašujemo. In kako bodo praznovali tisti med nami, ki že v "normalnih" časih ne hodijo na bučne zabave, ampak so zaradi starosti ali zdravstvenih tegob osamljeni in čakajo zgolj nekaj prijaznih besed in bližine svojcev? Pogovarjali smo se z etnologom dr. Janezom Bogatajem. Prepričan je, da imamo zdaj idealno priložnost, da se spet obrnemo vase in k temu pritegnemo tudi naše starše ter dedke in babice. Da se iz njihovih izkušenj česa naučimo.