Zima doslej skopa s snegom, a morda bo kmalu malo pobelilo tudi nižine

Letošnja zima je bila doslej skopa s snegom in vse kaže, da se to v prihodnjih dneh ne bo spremenilo. Kot so za Delo povedali na Agenciji za okolje (Arso), je trenutno največ možnosti, da sneg pobeli tudi nižine, v noči z nedelje na ponedeljek.

Danes bo na Primorskem oblačno, drugod bo precej jasno in po nižinah sprva megleno. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 0, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 6 do 11 stopinj Celzija.

V četrtek se bo postopoma pooblačilo tudi v osrednji in vzhodni Sloveniji, v zahodnih krajih bo začelo rahlo deževati. Jugozahodni veter se bo čez dan krepil. Zvečer bo ob morju zapihal jugo. »Prva fronta, ki bo Slovenijo zajela v noči s četrtka na petek, ne bo prinesla snega. Meja sneženja se bo najnižje spustila na jugu države, na Kočevskem bi lahko bila na nadmorski višini okoli 500 metrov,« so pojasnili na Arsu.

FOTO: Leon Vidic/Delo

V noči na petek bo tako večji del Slovenije zajel dež, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. V petek bo večinoma oblačno. Padavine bodo čez dan slabele in popoldne od severa ponehale.

»Nova vremenska motnja se obeta v noči z nedelje na ponedeljek. Napovedi se za zdaj še spreminjajo in trenutno je nemogoče jasno in glasno napovedati, kaj se bo zgodilo. Po nekaterih scenarijih bi lahko sneg zapadel do nižin. Govorimo o petih centimetrih snega, morda desetih na Kočevskem in Notranjskem,« so sporočili z Arsa.