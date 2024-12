Veter je pregnal padavine, snega ne bo

Kljub napovedim močnega sneženja, ki so z nami ostajale celoten pretekli teden, snežnih padavin po večini Slovenije nismo dočakali. Ciklon, ki naj bi državo prekril s snežno odejo, se je premaknil bolj južno, zato bo vreme tudi v prihodnjih dneh nekoliko drugačno, kot smo pričakovali.

Danes bodo rahle padavine postopoma ponehale, obdržale se bodo le na jugu Slovenije, poroča Agencija republike Slovenije za okolje (Arso). Najvišje dnevne temperature bodo od ene do štiri, na Primorskem do deset stopinj Celzija.

Čeprav smo si obetali zimsko idilo, je močan veter pregnal padavine, ki sicer so prisotne v oblakih, zato bo tako dežja kot snega le za vzorec. Medtem ko danes v notranjosti Slovenije ponekod piha severovzhodnik, Arso opozarja, da bodo največji sunki burje na Primorskem dosegali do okoli sto kilometrov na uro.

Razmere na cestah

Prometno informacijski center opozarja, da je zaradi močnega vetra skozi predor Kastelec primorska avtocesta zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani, medtem ko obvoz poteka po vzporedni regionalni cesti.

Zaradi burje 2. stopnje je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalni cesti Razdrto – Podnanos – Manče – Vipava pa je zaradi burje 1. stopnje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Zaradi zimskih razmer je obvezna uporaba snežnih verig na cesti čez prelaz Vršič, na prehodih Babno Polje in Petrina pa je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani.

Jutrišnja vremenska napoved ostaja podobna kot za danes. Oblačnost se bo ohranjala po večini države, nekaj jasnosti si lahko obetajo le na Primorskem, kjer bo še naprej pihala šibka burja. Sreda in četrtek bosta prav tako po večini oblačna, od četrtka popoldne pa lahko tudi v notranjosti Slovenije pričakujemo kakšen sončni žarek.

Na cestnem prelazu Vršič je obvezna uporaba snežnih verig. (Slika je simbolična.) FOTO: Matej Družnik/Delo

Letošnji november drugi najtoplejši doslej

Letošnji november je bil po podatkih službe EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus sicer drugi najtoplejši na svetu po novembru 2023. To potrjuje pričakovanja, da bo letošnje leto najtoplejše v zgodovini in prvo leto z dvigom temperature nad 1,5 stopinje Celzija, so zapisali v danes objavljenem poročilu. Povprečna globalna temperatura zraka je novembra znašala 14,10 stopinje Celzija, kar je 0,73 stopinje nad novembrskim povprečjem v obdobju 1991-2020.

Poleg tega je bila novembra temperatura 1,62 stopinje nad predindustrijsko ravnjo, pri čemer je bil prejšnji mesec 16. po vrsti v 17-mesečnem obdobju, v katerem je svetovna povprečna temperatura zraka presegla 1,5 stopinje nad predindustrijskim povprečjem.

Globalna povprečna temperatura v prvih enajstih mesecih letošnjega leta je bila za 0,72 stopinje višja od povprečja med letoma 1991 in 2020, kar je najvišja zabeležena vrednost za to obdobje in za 0,14 stopinje topleje kot v istem obdobju lani. To kaže, da bo leto 2024 najtoplejše leto doslej, so sporočili iz službe za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus (C3S).

V Evropi je bila povprečna temperatura novembra 5,14 stopinje, kar je 0,78 stopinje nad novembrskim povprečjem za obdobje 1991-2020, s čimer se ne uvršča med deset najtoplejših novembrov v Evropi. November 2015 je bil z 1,74 stopinje nad povprečjem sicer najtoplejši november doslej.

Zunaj Evrope so povprečje najbolj presegle temperature nad vzhodno Kanado ter osrednjim in vzhodnim delom ZDA, večjim delom Mehike, Maroka, severozahodne Afrike, Kitajske, Pakistana, večjim delom Sibirije in Avstralije.

»S podatki Copernicusa iz predzadnjega meseca v letu lahko zdaj z gotovostjo potrdimo, da bo leto 2024 najtoplejše leto v zgodovini in prvo nad 1,5 stopinje Celzija. To ne pomeni, da je bil pariški sporazum kršen, pomeni pa, da so ambiciozni podnebni ukrepi bolj nujni kot kdajkoli prej,« je dejala namestnica direktorja C3S Samantha Burgess.

Pariški podnebni sporazum je bil sprejet decembra 2015, njegov poglavitni cilj pa je omejitev dviga globalne temperature pod mejo dveh stopinj Celzija.