Sneg nas je za zdaj obšel – ciklon se je premaknil južneje

Vremenska napoved, ki je še pred dnevi obetala prve snežinke tudi v nižinah, se je obrnila v drugo smer. Po besedah meteorologa Branka Gregorčiča z Agencije RS za okolje (Arso) smo »s preveč govorjenja očitno odgnali sneg«. Kot je iz Gregorčičeve šaljive pripombe za jutranjo kroniko na Valu 202 razbrati, se je ciklon, ki naj bi Sloveniji prinesel snežne padavine, premaknil bolj južno, zato bo vreme v prihodnjih dneh nekoliko drugačno, kot smo pričakovali.

Danes bo vreme spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije bodo možne kratkotrajne plohe, ponekod pa bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle od 2 do 7 stopinj Celzija, ob morju pa okoli 10 stopinj Celzija.

Jutri se obeta delno jasno vreme z zmerno oblačnostjo, ki bo proti večeru naraščala. Zjutraj in dopoldne bo po kotlinah osrednje Slovenije vztrajala megla. Temperature bodo zjutraj padle na –6 do –1, ob morju pa okoli 2 stopinji Celzija. Čez dan bodo termometri kazali med 3 in 8, na Primorskem in Goriškem pa okoli 10 stopinj Celzija.

Obeti za konec tedna in prihodnji teden

V noči na nedeljo se bodo na zahodu in severu začele pojavljati rahle padavine, na Primorskem pa bo zapihala okrepljena burja. V nedeljo bo vreme oblačno, dopoldne večinoma suho, popoldne pa se bodo padavine širile z juga nad večji del Slovenije. Po nižinah v notranjosti države, v okolici Kočevja, bo deloma snežilo, deloma deževalo.

V ponedeljek bo na Primorskem delno jasno z burjo, drugod pa oblačno. Predvsem v vzhodni polovici države bodo občasno možne rahle padavine, snežne ali dežne. Od torka do četrtka bo prevladovalo suho vreme z občasno oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bodo nočne temperature padle pod ničlo, dnevne pa bodo ostale pod 5 stopinjami Celzija. Na Primorskem bo nekoliko topleje in sončno.

V petek se obeta sprememba, saj se Alpam od zahoda približuje nov val hladnega zraka, ki povečuje verjetnost za padavine.

Danes bo vreme v sosednjih pokrajinah spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo možne kratkotrajne plohe. Jutri bo delno jasno, proti večeru pa bo oblačnost začela naraščati, predvsem v krajih zahodno od Slovenije.

Čeprav snega še ni na vidiku, pa prihajajoči dnevi prinašajo tipično zimsko kuliso z nizkimi temperaturami, občasno burjo in hladnim zrakom, ki bo vsaj za nekaj časa obdržal občutek zime.