Kmetijske organizacije razočarane nad pogajanji, napovedujejo protest

Kmetijske organizacije na današnjem sestanku s kmetijsko ministrico Matejo Čalušić in državno sekretarko na ministrstvu za finance Katjo Božič niso dobile zagotovila za izvzetje obdavčitve plačil OMD (plačila za območja z oteženimi razmerami za kmetovanje), zato so napovedale aktivnosti za pripravo protesta, so v sporočilu za javnost zapisali v kmetijsko-gozdarski zbornici. Na kmetijskem ministrstvu so pred tem današnja pogajanja označili kot konstruktivna.

Izvzetje obdavčitev plačil OMD je bila ključna tema današnjega sestanka, drugače pa je to ena od več kot 30 zahtev slovenskih kmetijskih organizacij za olajšanje pogojev za kmetovanje.

­Na današnjem sestanku so predstavniki kmetijskih organizacij predstavnikom obeh ministrstev pojasnili odprte težave in predloge v povezavi z obdavčitvijo izplačil OMD.

Predstavniki ministrstev so jih ob tem spomnili na ukrepe, ki so z zadnjimi spremembami dohodninske zakonodaje izboljšali dohodkovni položaj kmetov (med drugim z zvišanjem splošne in dodatne splošne olajšave, kar je več kot nadomestilo 50-odstotno obdavčitev plačil OMD), kmetom pa je država pomagala tudi v času energetske krize in po poplavah ter z drugimi podporami, s katerimi se je izboljševal dohodkovni položaj.

Ob tem so opozorili, da je treba opazovati celotno sliko, da se zaradi ugodnosti določeni manjši skupini znotraj enega segmenta ne naredi škode drugim in se na koncu dejansko negativno vpliva na širši segment kmetijstva, so pojasnili na kmetijskem ministrstvu.

Na prvem uradnem sestanku kmetijskih organizacij z ministrico Matejo Čalušić 6. februarja je bilo skoraj harmonično. FOTO: Črt Piksi

Ministrstvi predlagali oblikovanje delovne skupine

Predstavniki obeh ministrstev so napovedali, da bodo argumente kmetijskih organizacij dodatno preučili. Predlagali pa so tudi oblikovanje medresorske delovne skupine, ki bi do konca aprila letos pripravila analizo metodologije za določanje katastrskega dohodka in plačil OMD. Na podlagi njenih ugotovitev bi razmislili o spremembi obstoječe davčne obravnave plačil OMD.

Iz kmetijsko-gozdarske zbornice so sporočili, da kmetijske organizacije ne nasprotujejo ustanovitvi delovne skupine, vendar to ne spremeni njihove zahteve po takojšnjem izvzetju OMD plačil iz obdavčitve. »Kmetije na območjih OMD (45 000 kmetij, 338 000 hektarjev kmetijskih zemljišč) imajo izjemno težke pridelovalne pogoje in izredno visoke stroške, ki jih izračun katastrskega dohodka ne vključuje. V prvi vrsti opravljajo okolijsko funkcijo in si s temi plačili pokrivajo samo del stroškov.«

»Na današnjem sestanku ni bilo zagotovljenih nobenih konkretnih ukrepov, zato kmetijske organizacije napovedujejo stopnjevanje pritiska, in sicer z organizacijo protestnih aktivnosti« Podrobnosti o protestu bodo sporočili naknadno.